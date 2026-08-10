Conmoción en Santa Fe: murió mientras hacía kitesurf y su novia grabó el fatal accidente

Según especificaron, lo localizó junto a un camalote, en el canal de derivación Sur, frente al Club Náutico El Quillá, en la intersección con el canal de acceso al río Paraná; y todavía llevaba parte del equipamiento y las botas permanecían sujetas a la tabla.

En el lugar intervino la fiscal del Ministerio Público de la Acusación Laura Urquiza, quien ordenó la presencia de peritos y del médico policial para realizar las actuaciones correspondientes. De acuerdo con fuentes judiciales, la autopsia determinó que Fernando Cappi murió por "asfixia por ahogamiento".