Conmoción en Santa Fe: murió mientras hacía kitesurf y su novia grabó el fatal accidente
Fernando Cappi tenía 32 años y fue encontrado 20 horas después de desaparecer en una laguna. La autopsia determinó que murió ahogado.
Murió un hombre mientras practicaba kitesurf en una laguna de Santa Fe y su último salto quedó registrado por su novia, que lo esperaba desde la costa. Aunque dio aviso a las autoridades, no pudieron rescatarlo con vida.
El accidente ocurrió el jueves pasado en la zona del paraje El Chaquito, a pocos minutos de la ciudad de Santa Fe. La víctima fue identificada como Fernando Cappi, de 32 años, quien se encontraba practicando kitesurf en la laguna.
Su novia, la exatleta Karina Moya, estaba en la costa y registró el momento en que realizó la maniobra antes de desaparecer de su vista. "¿Dónde estás gordito? No te veo", se escucha decir a la mujer mientras intenta localizarlo. Poco después, al advertir que algo había ocurrido, dio aviso sobre la situación.
Tras la desaparición, la Prefectura Naval Argentina desplegó un operativo de búsqueda y recorrió distintos sectores de la laguna y sus canales para intentar localizarlo. Las tareas se extendieron durante varias horas y abarcaron diferentes puntos de la zona.
La víctima llevaba casco, chaleco salvavidas y otros elementos de seguridad al momento de realizar la actividad. Sin embargo, su cuerpo fue encontrado recién el viernes alrededor de las 13, unas 20 horas después del hecho y a unos 15 kilómetros del lugar donde había sido visto por última vez.
Según especificaron, lo localizó junto a un camalote, en el canal de derivación Sur, frente al Club Náutico El Quillá, en la intersección con el canal de acceso al río Paraná; y todavía llevaba parte del equipamiento y las botas permanecían sujetas a la tabla.
En el lugar intervino la fiscal del Ministerio Público de la Acusación Laura Urquiza, quien ordenó la presencia de peritos y del médico policial para realizar las actuaciones correspondientes. De acuerdo con fuentes judiciales, la autopsia determinó que Fernando Cappi murió por "asfixia por ahogamiento".
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