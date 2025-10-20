Santa Fe: encontraron sin vida a un adolescente que estaba desaparecido tras caer al río Paraná

adolescente rio parana

Sin embargo, el viernes a última hora, debido a malas condiciones climáticas, los especialistas tuvieron que interrumpir las tareas, las cuales se reanudaron en las primeras horas del sábado.

Los amigos del joven declararon ante las autoridades y aseguraron que se encontraban en una canoa de pescadores e intentaban volver a la orilla cuando Máximo se paró, perdió el equilibrio y cayó al agua. Sus amigos intentaron ayudarlo, pero la corriente lo arrastró rápidamente y luego lo perdieron de vista.

Sin embargo, otra hipótesis de la investigación es que el grupo de amigos estaba caminando por la orilla e intentó subirse sin permiso a la canoa de un pescador. Al advertir esta situación, el hombre empezó a gritarles. Máximo, que no sabía nadar, se habría tirado al agua en un intento de escapar.