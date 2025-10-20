Santa Fe: encontraron sin vida a un adolescente que estaba desaparecido tras caer al río Paraná
Máximo Benjamín Cerda era intensamente buscado tras caer al agua mientras navegaba en una canoa junto a sus amigos.
Un adolescente de 16 años que era intensamente buscado desde el jueves, cuando cayó a las aguas del Río Paraná mientras navegaba en una canoa junto a un grupo de amigos en la ciudad de San Lorenzo, Santa Fe, fue hallado sin vida.
Los restos del joven, identificado como Máximo Benjamín Cerda, fueron encontrados por personal de la Prefectura Naval Argentina cerca de las 8.30 del domingo. El cuerpo apareció a la altura de la calle San Luis, en las inmediaciones del Club Náutico, cerca de una toma de agua.
La búsqueda de Máximo obligó a desplegar un importante operativo que incluyó también la participación de los Bomberos Voluntarios de San Lorenzo y la Unidad Regional XVII de Paraná. Tras el hallazgo, buzos tácticos estuvieron a cargo de retirar los restos del adolescente del agua y dieron intervención de manera inmediata a la Justicia.
El adolescente había caído al agua desde una canoa el jueves pasado en la zona ribereña comprendida entre las calles Doctor Ghio y Rivadavia. La Policía recibió el aviso de la emergencia cerca de las 15 de ese día e inmediatamente se inició el operativo de búsqueda.
Sin embargo, el viernes a última hora, debido a malas condiciones climáticas, los especialistas tuvieron que interrumpir las tareas, las cuales se reanudaron en las primeras horas del sábado.
Los amigos del joven declararon ante las autoridades y aseguraron que se encontraban en una canoa de pescadores e intentaban volver a la orilla cuando Máximo se paró, perdió el equilibrio y cayó al agua. Sus amigos intentaron ayudarlo, pero la corriente lo arrastró rápidamente y luego lo perdieron de vista.
Sin embargo, otra hipótesis de la investigación es que el grupo de amigos estaba caminando por la orilla e intentó subirse sin permiso a la canoa de un pescador. Al advertir esta situación, el hombre empezó a gritarles. Máximo, que no sabía nadar, se habría tirado al agua en un intento de escapar.
