Sigue la búsqueda de la pareja desaparecida en Chubut: el desesperado pedido de sus familiares

jubilados desaparecidos chubut Pedro Kreder y Juana Morales fueron vistos por última vez hace una semana en el paraje Rocas Coloradas.

Pedro y Juana habían comenzado su relación hace muy poco tiempo y habían decidido realizar una escapada romántica a Camarones. Según le había expresado la mujer a una de sus hijas, iban a viajar el fin de semana del sábado 11 y regresarían para el lunes.

Sin embargo, nada se sabe de ellos desde ese día. Cámaras de seguridad registraron a la camioneta en Caleta Córdova cerca de las 10 de la mañana y en una estación de servicio donde cargaron combustible. A su vez, la última señal de teléfono de la mujer se registró en ese municipio.

La principal hipótesis es que la camioneta de la pareja quedó encajada en el barro y, al no poder salir, ambos decidieron ir a pedir ayuda. Periodistas locales informaron que aquel sábado 11 se registraron vientos de más de cien kilómetros por hora.

Los investigadores buscan además establecer los motivos por los cuales decidieron conducir por ese camino inhóspito y con una camioneta no apta para la zona en vez de dirigirse desde Comodoro Rivadavia a Camarones por ruta 3, la cual se encuentra asfaltada.

pareja desaparecida chubut - mapa caleta cordova - camarones