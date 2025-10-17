Susto en Santa Fe por un puma que apareció en el patio de una casa

puma cabaña leiva

"La policía se quedó afuera. Nosotros mirábamos por la ventana, entramos todos los perros, todo. Y después llamaron a los chicos de la granja. Vinieron con una jaulita y en un ratito lo agarraron. No se escapó, no hubo problema, nada", contó.

Tras el llamado al 911 un móvil de la Policía de Santa Fe llegó al lugar apenas unos minutos más tarde y desde Fauna Silvestre de coordinó el despliegue del personal especializado.

Finalmente, los expertos Juan Lazarte y Ramón Sesario realizaron el rescate mediante maniobras no invasivas, y lograron contener al puma dentro de una caja transportadora.

La vecina, que presenció el operativo de cerca, no ocultó su emoción al ver al animal tan de cerca por primera vez en su vida. "Era hermoso el bicho, porque yo lo miré con pena, ¿no? Una cosa tan linda. Jamás en la vida había visto uno así, tan cerca. Me acerqué un poco, traté de filmarlo. Estaba muy asustado, pobrecito, pero no estaba lastimado", contó.

El puma fue trasladado a la Granja del gobierno provincial, donde permanece bajo observación veterinaria. Según fuentes oficiales, se trata de un puma cachorro, macho, en buen estado de salud, que será evaluado antes de definir su reubicación.