Condenaron al hijo de Leo Mattioli por la muerte de la ciclista que atropelló en Santa Fe

hijo leo mattioli ciclista

La fiscal también precisó que “las pericias concluyeron que Mattioli circulaba aproximadamente a 53,31 kilómetros por hora en una avenida en la que la velocidad máxima permitida es de 60 kilómetros por hora”. En tal sentido, agregó que “los análisis toxicológicos también arrojaron que Mattioli no tenía alcohol ni estupefacientes en sangre”. Marcolín manifestó que desde un principio le pareció “preocupante” que Mattioli no haya visto a la ciclista “hasta que la chocó”.

Por otro lado, dejó en claro que la pena no fue más dura “porque no había alcohol en sangre, no había sustancias”. “Se hizo el test más específico, que detecta diez sustancias estupefacientes. Tampoco hubo exceso de velocidad respecto de la permitida en esa calle”, explicó.

“Sin embargo, el condenado condujo de forma negligente y sin tomar las debidas precauciones, razón por la cual no advirtió la presencia de la ciclista”, planteó Marcolín y añadió que “el informe accidentológico concluyó que no hubo maniobra de evasión ni intento de frenada por parte de Mattioli, y además no existía obstáculo para que no pudiera divisar a la víctima antes de impactarla”.

De esta manera, explicó: “Al ser embestida, Decurges salió despedida de la bicicleta hacia la derecha de la calzada y sufrió un traumatismo grave de cráneo que le ocasionó la muerte momentos después”.

El accidente en el que Nico Mattioli atropelló a una ciclista en Santa Fe

El accidente fatal sucedió cerca de las 8 de la mañana del sábado 21 de septiembre de 2024. En ese momento, Mattioli conducía una camioneta Toyota Hilux sobre la calle Richieri de Santo Tomé, en el mismo sentido que transitaba Decurgez. Las imágenes obtenidas por las cámaras de seguridad muestran que la víctima circulaba de manera reglamentaria, próxima a la acera derecha y a escasos metros de la esquina con Libertad.

De acuerdo con la investigación, la camioneta embistió a Decurgez desde atrás, lo que provocó que la mujer perdiera el equilibrio y cayera al suelo. Personal médico acudió rápidamente al lugar, pero pese a los esfuerzos de reanimación, la víctima falleció a consecuencia de las lesiones.