Santa Fe: buscan a un empresario que desapareció mientras navegaba

Pescadores declararon que se cruzaron con el empresario e incluso intercambiaron algunas palabras con él. Pero dijeron que minutos después, vieron la lancha a la deriva.

Marcelo Boschi es un empresario oriundo de Reconquista, conocido por sus trabajos como carpintero y propietario de “De Buena Madera”. Es padre de tres hijos adolescentes.

Integró la Sociedad Rural de Reconquista, donde fue parte de la Comisión Directiva durante algunos años y llegó a ser el Comisario General de la conocida Expo Rural que se lleva a cabo anualmente. También participó de la Comisión del Rotary Club de Reconquista.

Actualmente, estaba retirado de ambas instituciones y estaba pasando por algunas complicaciones, según confirmaron sus amigos. También señalaron que era extraño que saliera solo y tan temprano.

En la lancha se encontró el mate preparado y un cajón de madera vacío, que no pueden saber que llevaba. Estaba el ‘hombre al agua’ colocado para que la lancha funcione, pero sin el cable. Sus amigos dicen que nunca salía sin ese elemento puesto.

Las autoridades trabajan intensamente en un operativo de búsqueda para dar con su paradero, mientras los especialistas realizan las pericias correspondientes en la lancha.