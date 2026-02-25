Santa Fe: buscan a un empresario que desapareció mientras navegaba
Se trata de Marcelo Boschi, de 55 años. Su embarcación fue encontrada sin ocupantes. Una cámara registró su paso al amanecer.
Un amplio despliegue de fuerzas de seguridad se activó este martes en el norte de Santa Fe luego de que fuera encontrada a la deriva la embarcación de Marcelo Boschi, empresario de 55 años oriundo de Reconquista. El hombre es titular de la firma “De Buena Madera” y se encuentra desaparecido desde la madrugada.
Según los primeros datos, Boschi zarpó alrededor de las 5 desde la Guardería Amarras con destino a Goya. Navegaba solo a bordo de un casco tipo Tracker marca Cargo de 6,40 metros, equipado con motor Yamaha de 115 hp, que llevaba el nombre de su emprendimiento.
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, al momento de su desaparición llevaba puesto un chaleco salvavidas, un pantalón de jean y una remera.
Una cámara registró su paso al amanecer, precisamente a las 5.55. Sus familiares dijeron que Boschi había dejado de responder mensajes y llamadas durante las primeras horas de la mañana del martes. Según indicaron, iba solo en la lancha.
Horas después, la lancha fue localizada sin ocupantes en la zona del riacho Correntoso, a unos 10 kilómetros aguas arriba de Puerto Reconquista. La falta de respuesta a llamados telefónicos encendió la alerta y motivó la intervención inmediata de la Prefectura Naval Argentina, que encabeza el operativo de rastrillaje.
Pescadores declararon que se cruzaron con el empresario e incluso intercambiaron algunas palabras con él. Pero dijeron que minutos después, vieron la lancha a la deriva.
Marcelo Boschi es un empresario oriundo de Reconquista, conocido por sus trabajos como carpintero y propietario de “De Buena Madera”. Es padre de tres hijos adolescentes.
Integró la Sociedad Rural de Reconquista, donde fue parte de la Comisión Directiva durante algunos años y llegó a ser el Comisario General de la conocida Expo Rural que se lleva a cabo anualmente. También participó de la Comisión del Rotary Club de Reconquista.
Actualmente, estaba retirado de ambas instituciones y estaba pasando por algunas complicaciones, según confirmaron sus amigos. También señalaron que era extraño que saliera solo y tan temprano.
En la lancha se encontró el mate preparado y un cajón de madera vacío, que no pueden saber que llevaba. Estaba el ‘hombre al agua’ colocado para que la lancha funcione, pero sin el cable. Sus amigos dicen que nunca salía sin ese elemento puesto.
Las autoridades trabajan intensamente en un operativo de búsqueda para dar con su paradero, mientras los especialistas realizan las pericias correspondientes en la lancha.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario