Santa Fe: investigan si un hombre mató a su pareja delante de su hijo y luego se quitó la vida

Las víctimas fueron identificadas como Yanel Muga y Jonathan Vázquez. En el lugar trabajaron especialistas de la Brigada de Femicidios y peritos de la Agencia de Investigación Criminal, que secuestraron un arma de fuego que será sometida a peritajes para determinar si fue utilizada en el hecho.

Aunque la principal línea de investigación apunta a un femicidio seguido de suicidio, aunque la Justicia está a la espera los resultados de las autopsias y la recolección de testimonios.

Rescataron a 10 mujeres en una falsa casa de masajes: cómo funcionaba la red de explotación sexual

En un operativo realizado en el barrio porteño de Caballito, la Policía de la Ciudad rescató a 10 mujeres víctimas de explotación sexual en una supuesta casa de masajes que funcionaba en un inmueble ubicado sobre la calle Beauchef al 500.

La investigación comenzó en abril tras una denuncia anónima. A partir de esa información, la División Trata de Personas de la Policía de la Ciudad inició tareas investigativas para verificar los hechos denunciados y determinar la posible existencia de delitos vinculados con la trata de personas y la explotación sexual.

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó el allanamiento del lugar. Durante el operativo fue detenida una ciudadana paraguaya identificada como la responsable del establecimiento, quien ya había sido señalada como recepcionista y administradora del local.

Explotación sexual El allanamiento ocurrió en la calle Beauchef al 500. Detuvieron a una mujer de nacionalidad paraguaya que regentaba el lugar.

La medida judicial también contempló la identificación de todas las personas presentes, el secuestro de elementos de interés para la causa y la intervención de distintos organismos especializados.

Del procedimiento participaron integrantes de la Dirección General de Protección Familiar contra las Víctimas de la Ciudad, área Trata de Personas, quienes entrevistaron a las mujeres rescatadas; personal de la Dirección Nacional de Migraciones, encargado de realizar controles documentarios; y agentes de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), que efectuaron una inspección integral del inmueble.

Qué encontraron durante el operativo

Al momento del allanamiento había once mujeres y tres hombres, todos mayores de edad, quienes fueron identificados por personal de Migraciones. Posteriormente, las mujeres fueron entrevistadas para determinar las circunstancias en las que se encontraban en el lugar.

Durante la requisa, los investigadores secuestraron 32 teléfonos celulares, dinero en efectivo, anotaciones y un dispositivo de cobro electrónico (Posnet), elementos considerados relevantes para el avance de la investigación.

Explotación sexual Los elementos secuestrados durante el allanamiento. Foto: Policía de la Ciudad.

Por su parte, la AGC dispuso la clausura del establecimiento. La Justicia ordenó además el secuestro de los elementos hallados, la detención de la sospechosa, el cierre del inmueble y la implantación de una consigna policial en el lugar.

En la causa intervienen el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°1, a cargo de Rodolfo Adán Ariza Clerici, y la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 26, encabezada por Rocío Zapata.