VIDEO: impresionante tornado sacudió a San Genaro, en Santa Fe

El "Pasillo de Tornados"

Desde los organismos meteorológicos recordaron que la franja central y sur de Santa Fe forma parte de una región geográfica conocida por los especialistas como el Pasillo de Tornados pampeano, una de las zonas del planeta con mayor propensión a la formación de tormentas severas y torbellinos durante el ingreso de frentes fríos violentos sobre masas de aire cálido y húmedo.

Las autoridades locales solicitaron a la población evitar la circulación por caminos rurales anegados o con presencia de cables caídos y permanecer atentos a las sucesivas actualizaciones de los alertas meteorológicos vigentes.