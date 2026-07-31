VIDEO: impresionante tornado sacudió a San Genaro, en Santa Fe
Las imágenes del tornado en esa región de Santa Fe no tardaron en viralizarse. Afortunadamente, no se reportaron víctimas fatales.
El pánico y el asombro ganaron la tarde de este viernes en San Genaro, provincia de Santa Fe, por un tornado de importantes dimensiones que tocó tierra en áreas rurales. El evento fue registrado por productores y vecinos de la zona, cuyos videos e imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales y medios locales.
La cuenta de X @MeteoFedex fue una de las encargadas de hacer trascender el impactante video.
Cabe señalar que el fenómeno meteorológico se produjo en el marco de una jornada crítica marcada por una alerta naranja por tormentas fuertes emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La masa inestable avanzó sobre el centro-sur santafesino acompañada por ráfagas intensas, abundante lluvia y caída de granizo en distritos aledaños.
Tornado en Santa Fe: no hay víctimas reportadas
Según los primeros reportes brindados por el Centro de Monitoreo Climático y Meteorológico de Santa Fe, el embudo afectó principalmente zonas de campos. De acuerdo con la información preliminar disponible, no se lamentan heridos ni víctimas fatales, registrándose por el momento únicamente daños menores en alambrados, arbolado y estructuras rurales.
Integrantes de Bomberos Voluntarios y servicios de emergencia de la región montaron un operativo preventivo y recorrieron los caminos rurales para evaluar posibles destrozos en establecimientos agropecuarios y tendidos eléctricos.
El "Pasillo de Tornados"
Desde los organismos meteorológicos recordaron que la franja central y sur de Santa Fe forma parte de una región geográfica conocida por los especialistas como el Pasillo de Tornados pampeano, una de las zonas del planeta con mayor propensión a la formación de tormentas severas y torbellinos durante el ingreso de frentes fríos violentos sobre masas de aire cálido y húmedo.
Las autoridades locales solicitaron a la población evitar la circulación por caminos rurales anegados o con presencia de cables caídos y permanecer atentos a las sucesivas actualizaciones de los alertas meteorológicos vigentes.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario