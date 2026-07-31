Encuentran en Venezuela a una nena de cinco años que había desaparecido en 2023 en Santa Fe

Cielo y tierra

La investigación comenzó el 25 de agosto de 2023 tras la denuncia presentada por el padre de la niña en la ciudad de Santa Fe.

El expediente fue tramitado en la Justicia de Santa Fe pero se hizo evidente que pertenecía al fuero federal porque la madre de la menor la había sacado del país sin autorización del padre de la nena.

Recién en septiembre de 2024 el caso pasó a la Justicia federal, en la Unidad Fiscal Santa Fe, para coordinar el trabajo de búsqueda con INTERPOL y las autoridades de Venezuela.

El hallazgo se produjo gracias a la información que aportó una persona que identificó a la madre, dato que luego fue canalizado a través de INTERPOL y permitió verificar el domicilio mediante un operativo conjunto entre las oficinas centrales nacionales de Buenos Aires y Caracas.

Tras confirmar la ubicación, tomaron intervención la Fiscalía Séptima del Ministerio Público de Venezuela con competencia en Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del estado Barinas y el organismo local de protección de la niñez.

Durante la búsqueda, la niña se encontraría en una situación de vulnerabilidad, por lo que la fiscalía remarcó la necesidad de avanzar con rapidez en las medidas destinadas a garantizar su restitución al país.

En paralelo, la Unidad Fiscal Santa Fe solicitó a INTERPOL la emisión de una Notificación Azul respecto de F.A.S., con el objetivo de confirmar su residencia, establecer si utiliza otras identidades y obtener información que contribuya al avance de la investigación penal.

Ahora, el Ministerio Público Fiscal trabaja de manera coordinada con la Cancillería argentina en el procedimiento de restitución internacional iniciado a pedido del padre de la menor.

La causa penal contra la madre y el trámite para el regreso de la niña se desarrollan de forma paralela.