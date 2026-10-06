Santa Fe: prohíben a los "trapitos" y establecen penas de hasta 80 días de prisión
La nueva ley sanciona a quienes ofrezcan cuidar, lavar o estacionar autos en la vía pública sin autorización. Las penas aumentan ante amenazas u organización.
La provincia de Santa Fe prohibió la actividad de los "trapitos" y fijó sanciones que pueden llegar hasta los 80 días de arresto cuando existen agravantes. La medida no solo abarca a los cuidacoches, sino también a quienes cobren o acepten dinero por guardar, lavar o limpiar autos en la vía pública sin autorización municipal.
La norma comenzó a regir luego de que el gobernador Maximiliano Pullaro promulgara la Ley 14.486, que incorpora esa práctica como una contravención al Código de Convivencia de Santa Fe. Sin embargo, la prohibición no se aplicará automáticamente en todo el territorio provincial, sino que cada municipio deberá adherir mediante una ordenanza propia.
En ese sentido, Rosario aparece como uno de los principales focos de atención: de los 1.395 cuidacoches identificados en Santa Fe, 1.218 se encuentran en esa ciudad. Durante 2025 se registraron alrededor de 200 detenciones relacionadas con esta actividad.
Qué sanciones tendrán los "trapitos"
La pena inicial es de dos y diez días de trabajo comunitario, además de la prohibición de regresar al lugar donde se cometió la infracción. Si la persona vuelve a ser sancionada, la pena podrá convertirse en un arresto de entre 10 y 20 días.
El esquema contempla castigos más severos para determinadas situaciones. Las penas se duplicarán cuando existan amenazas o violencia, cuando la actividad se realice en sectores de estacionamiento tarifado o cuando se aproveche una situación de vulnerabilidad de la persona afectada.
También se aplicará el agravante si los hechos ocurren entre las 18 y las 6, o en zonas escolares, bancarias, comerciales y próximas a edificios públicos. La misma regla alcanza a las inmediaciones de espectáculos y eventos masivos, dentro de un radio de hasta 20 cuadras. En esos casos, la restricción comenzará dos horas antes del evento y continuará hasta una hora después de su finalización.
El castigo más duro será para los organizadores
La ley también apunta a quienes actúen de manera coordinada. Cuando dos o más personas acuerden previamente realizar la actividad, podrán recibir entre 10 y 20 días de arresto.
Pero el escenario cambia si detrás de la organización aparecen coordinadores o responsables. Para ellos, el máximo de la pena podrá multiplicarse por cuatro y alcanzar los 80 días de arresto.
La norma también establece que la respuesta no será únicamente punitiva. Entre las medidas previstas aparecen capacitaciones en oficios, programas de intermediación laboral y acciones vinculadas con salud mental y consumos problemáticos.
Antecedentes en otras provincias y jurisdicciones
Santa Fe se suma así a otros distritos que avanzaron contra los trapitos. En la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de Gobierno Jorge Macri impulsó una normativa que contempla multas superiores a los 6 millones de pesos y penas de hasta dos meses de cárcel.
Córdoba también prohibió este año la actividad de los cuidacoches, conocidos como “naranjitas”, además de los limpiavidrios no autorizados y las carreras de picadas. La norma, promulgada a mediados de abril, establece arrestos de hasta seis días para quienes realicen esas tareas sin permiso municipal.
Mendoza, en tanto, había adoptado restricciones contra los “trapitos” y los limpiavidrios en la vía pública en 2018.
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