Santa Fe: prohíben a los "trapitos" y establecen penas de hasta 80 días de prisión

También se aplicará el agravante si los hechos ocurren entre las 18 y las 6, o en zonas escolares, bancarias, comerciales y próximas a edificios públicos. La misma regla alcanza a las inmediaciones de espectáculos y eventos masivos, dentro de un radio de hasta 20 cuadras. En esos casos, la restricción comenzará dos horas antes del evento y continuará hasta una hora después de su finalización.

El castigo más duro será para los organizadores

Duras sanciones para "trapitos" en Santa Fe

La ley también apunta a quienes actúen de manera coordinada. Cuando dos o más personas acuerden previamente realizar la actividad, podrán recibir entre 10 y 20 días de arresto.

Pero el escenario cambia si detrás de la organización aparecen coordinadores o responsables. Para ellos, el máximo de la pena podrá multiplicarse por cuatro y alcanzar los 80 días de arresto.

La norma también establece que la respuesta no será únicamente punitiva. Entre las medidas previstas aparecen capacitaciones en oficios, programas de intermediación laboral y acciones vinculadas con salud mental y consumos problemáticos.

Antecedentes en otras provincias y jurisdicciones

"Trapito" detenido en la Ciudad de Buenos Aires

Santa Fe se suma así a otros distritos que avanzaron contra los trapitos. En la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de Gobierno Jorge Macri impulsó una normativa que contempla multas superiores a los 6 millones de pesos y penas de hasta dos meses de cárcel.

Córdoba también prohibió este año la actividad de los cuidacoches, conocidos como “naranjitas”, además de los limpiavidrios no autorizados y las carreras de picadas. La norma, promulgada a mediados de abril, establece arrestos de hasta seis días para quienes realicen esas tareas sin permiso municipal.

Mendoza, en tanto, había adoptado restricciones contra los “trapitos” y los limpiavidrios en la vía pública en 2018.