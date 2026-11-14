Detuvieron a ocho "trapitos" durante el partido Argentina-Uruguay: acumulaban 346 antecedentes

El detalle de los registros muestra que uno de los involucrados acumulaba 77 antecedentes, otro tenía 65 y un tercero sumaba 59.

Los cinco restantes registraban 46, 34, 26, 25 y 14 antecedentes, respectivamente.

Siete detenidos viven en provincia

Otro dato que surgió del procedimiento es que siete de las ocho personas detenidas tienen domicilio en la provincia de Buenos Aires.

Según el relevamiento policial, residen en las localidades de Avellaneda, Monte Chingolo, Quilmes y Ezpeleta. El restante tiene domicilio en la Ciudad de Buenos Aires.

La intervención quedó a cargo de la Oficina Central Receptora de Denuncias, encabezada por Bruno Dibenedetto, que dispuso las detenciones por desobediencia.

Finalmente, los ocho involucrados fueron trasladados a la Oficina Central de Identificación (OCI) para continuar con las actuaciones correspondientes.