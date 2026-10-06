Santa Fe: un castillo inflable volcó durante una despedida de soltera y varias jóvenes resultaron heridas
El incidente ocurrió en una quinta en Santa Fe durante los festejos previos de la novia y sus amigas. El momento quedó grabado en video y se volvió viral.
Lo que debía ser un día de pura diversión y festejos terminó en un susto generalizado. Durante una despedida de soltera realizada en una quinta en Pueblo Andino, Santa Fe, una enorme estructura inflable instalada para el entretenimiento de las invitadas, se dio vuelta por completo y provocó la caída de varias jóvenes, dejándolas con heridas leves.
El insólito episodio quedó registrado en un video grabado por las propias asistentes a la fiesta. En las imágenes, que no tardaron en viralizarse en redes sociales, se observa cómo el grupo disfrutaba arriba de la atracción cuando el castillo gigante colapsó de manera imprevista hacia uno de sus laterales.
Asistencia médica y alivio tras el impacto
La violencia del vuelco obligó a suspender la música y requerir la presencia de personal médico en el lugar. A pesar del fuerte impacto y los momentos de tensión vividos entre las invitadas, los profesionales de la salud constataron que ninguna de las afectadas sufrió lesiones de gravedad o riesgo de vida, tratándose en su mayoría de golpes, raspones y contusiones leves.
Una de las organizadoras e invitadas del evento, quien compartió las imágenes del accidente en sus perfiles digitales, se encargó de llevar tranquilidad a sus seguidores tras el revuelo generado. Entre risas y mostrando la recuperación del grupo, confirmó que el incidente no alterará los planes originales de la pareja: "Fue una anécdota épica que jamás vamos a olvidar, pero quédense tranquilos que el casamiento sigue en pie".
Desgracia con suerte
Si bien en esta oportunidad no se debieron lamentar víctimas de gravedad, lo cierto es que no es la primera vez que sucede algo similar con una de estas estructuras inflables y, normalmente, las víctimas son chicos.
Investigan las causas
Más allá de que en esta oportunidad no hubo heridos de gravedad y que todo quedará en una anécdota, se intentan establecer las causas del incidente. Lo cierto es que no había fuertes vientos, por lo que probablemente se haya debido a un error a la hora de sujetar el inflable o tal vez por haberle cargado demasiado peso.
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