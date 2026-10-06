Santa Fe: un castillo inflable volcó durante una despedida de soltera y varias jóvenes resultaron heridas

Investigan las causas

Más allá de que en esta oportunidad no hubo heridos de gravedad y que todo quedará en una anécdota, se intentan establecer las causas del incidente. Lo cierto es que no había fuertes vientos, por lo que probablemente se haya debido a un error a la hora de sujetar el inflable o tal vez por haberle cargado demasiado peso.