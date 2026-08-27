Santa Fe: un fuerte temporal de viento y granizo azotó a Las Rosas
Las Rosas fue una de las zonas más afectadas por la tormenta que atravesó este jueves distintas localidades santafesinas. Hubo caída de árboles, voladura de techos, daños materiales y cortes de energía.
Una fuerte tormenta afectó la mañana de este jueves a distintas localidades del sur de Santa Fe y dejó como saldo daños materiales, caída de árboles, voladura de techos y cortes de energía. El fenómeno estuvo acompañado por intensas ráfagas de viento y una importante caída de granizo.
Las Rosas fue una de las localidades donde el temporal se hizo sentir con mayor intensidad. Según informó el intendente Javier Meyer, cerca de las 8.30 el cielo se oscureció y comenzó una intensa pedrada acompañada por fuertes ráfagas. El municipio desplegó cuadrillas para despejar calles y relevar los daños, con la participación de Bomberos Voluntarios y Policía.
A pesar de la gravedad del impacto del viento, la máxima autoridad local llevó tranquilidad sobre la salud de los vecinos y detalló que el municipio trabaja en conjunto con la Policía y el cuerpo de Bomberos Voluntarios.
"Tuvimos suerte porque hasta ahora no tuvimos casas dañadas en la zona urbana ni personas lesionadas. Sí hay reportes de una vivienda rural a la que se le voló el techo, pero se trata de evaluaciones primarias", señaló el jefe comunal.
Granizo en distintos puntos de la región
La tormenta no se concentró en una única localidad. También se registró caída de granizo en San Genaro, Díaz, Monje, Gálvez, Casalegno y otras localidades del sur santafesino, mientras el frente avanzaba durante las primeras horas de la jornada. Vecinos compartieron imágenes del fenómeno, con piedras de importante tamaño y calles cubiertas de granizo.
El episodio se produjo en un contexto de marcada inestabilidad sobre la región. El Servicio Meteorológico Nacional viene señalando además que la fase cálida de El Niño aumenta en el Litoral la probabilidad de precipitaciones superiores a las normales y de episodios de lluvias intensas, tormentas severas, granizo y ráfagas fuertes.
Tormentas fuertes: las zonas con mayor riesgo durante las próximas horas
Durante este jueves, la mayor concentración de tormentas se espera sobre el corredor que abarca sectores de Santa Fe, Entre Ríos, norte de Buenos Aires y Uruguay. Según el sitio Meteored, las probabilidades son particularmente elevadas sobre el norte bonaerense, con valores cercanos al 80 %, mientras que en Santa Fe rondan el 50 %.
En Entre Ríos, la situación se potencia durante el viernes. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas, indicando que algunas pueden ser fuertes y estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ráfagas intensas, granizo localizado y actividad eléctrica frecuente. El organismo estima acumulados de 30 mm a 50 mm, aunque pueden superarse puntualmente.
La situación también presenta interés para el sector agropecuario. Las lluvias pueden generar una mejora en la disponibilidad de humedad en lotes que vienen atravesando períodos de déficit, pero los eventos convectivos de alta intensidad pueden provocar escurrimiento, anegamientos temporarios y daños localizados. Por eso, más que el acumulado regional, será determinante la distribución espacial y temporal de cada tormenta.
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