Santa Fe: un fuerte temporal de viento y granizo azotó a Las Rosas

El episodio se produjo en un contexto de marcada inestabilidad sobre la región. El Servicio Meteorológico Nacional viene señalando además que la fase cálida de El Niño aumenta en el Litoral la probabilidad de precipitaciones superiores a las normales y de episodios de lluvias intensas, tormentas severas, granizo y ráfagas fuertes.

Tormentas fuertes: las zonas con mayor riesgo durante las próximas horas

Durante este jueves, la mayor concentración de tormentas se espera sobre el corredor que abarca sectores de Santa Fe, Entre Ríos, norte de Buenos Aires y Uruguay. Según el sitio Meteored, las probabilidades son particularmente elevadas sobre el norte bonaerense, con valores cercanos al 80 %, mientras que en Santa Fe rondan el 50 %.

En Entre Ríos, la situación se potencia durante el viernes. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas, indicando que algunas pueden ser fuertes y estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ráfagas intensas, granizo localizado y actividad eléctrica frecuente. El organismo estima acumulados de 30 mm a 50 mm, aunque pueden superarse puntualmente.

La situación también presenta interés para el sector agropecuario. Las lluvias pueden generar una mejora en la disponibilidad de humedad en lotes que vienen atravesando períodos de déficit, pero los eventos convectivos de alta intensidad pueden provocar escurrimiento, anegamientos temporarios y daños localizados. Por eso, más que el acumulado regional, será determinante la distribución espacial y temporal de cada tormenta.