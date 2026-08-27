Santa Fe: un camionero evitó que un delincuente lo asalte abatiéndolo y quedó libre por "legítima defensa"

El conductor se encontraba detenido por un desperfecto mecánico a la vera de la ruta A012. (Foto captura elTresTV)

De acuerdo con lo informado por La Gaceta, el asaltante había recibido un disparo en uno de sus glúteos, por lo que la principal hipótesis es que el proyectil pudo haber afectado una arteria, provocando que el hombre muriera desangrado mientras huía.

Tras el episodio, el camionero se retiró del lugar. Sin embargo, horas después y luego del hallazgo del cuerpo, se presentó de manera voluntaria ante las autoridades, entregó su arma y relató con detalles lo que había ocurrido.

Para la Justicia, el camionero actuó en legítima defensa

En el lugar se encontraron al menos cuatro vainas servidas

La investigación quedó a cargo del fiscal Aquiles Balbis, del Ministerio Público de la Acusación de San Lorenzo y contó con el trabajo del Gabinete Criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe.

Uno de los elementos claves en el caso fueron las imágenes recolectadas de las cámaras de seguridad públicas y privadas ubicadas en la zona del intento de robo.

El material reunido permitió a los investigadores no solo reconstruir cómo se produjo el abordaje al camión y la posterior reacción del chofer, sino también corroborar que su versión era verídica, estableciendo que los disparos se produjeron como respuesta ante un peligro concreto e inminente.

Con las imágenes y demás pruebas reunidas, la Fiscalía concluyó que la actuación del camionero se encontraba encuadrada dentro de la legítima defensa y ordenaron su inmediata liberación.

Quién era el delincuente abatido en una ruta de Santa Fe

En paralelo, alrededor de las 19.30, una mujer se comunicó con la Comisaría 1° y confirmó que el delincuente fallecido era su hijo, identificado como Miguel Ángel Fabre.

La Policía busca identificar y localizar al segundo sospechoso

Según fuentes policiales citadas por medios santafesinos, Fabre había sido mencionado en denuncias como presunto comercializador de estupefacientes en barrio Granaderos de Fray Luis Beltrán.

En marzo de 2025, había protagonizado una pelea en la que fue atacado con un destornillador y sufrió dos heridas en el cráneo.

Meses después, en diciembre de 2025, fue aprehendido en la zona de Junín y Bahía Blanca por un episodio de agresiones físicas contra su madre y su hermano.

Más recientemente, en julio de 2026, había sido demorado luego de ser señalado por ingresar al patio de una vivienda ubicada en French al 0, en Fray Luis Beltrán.

Mientras tanto, la Fiscalía continúa con las tareas investigativas para identificar y localizar al cómplice que logró escapar después del intento de asalto.