Santa Fe: un hombre fue detenido por atacar a su expareja con una manopla de hierro y un cuchillo
La mujer sobrevivió al intento de femicidio gracias a la intervención de su hijo menor, que logró frenar la agresión.
Un hombre de 38 años fue imputado y enviado a prisión preventiva por tentativa de femicidio, luego de atacar a su expareja con una manopla de hierro y un cuchillo.
El violento episodio ocurrió el lunes, alrededor de las 6.30 de la mañana, cuando el imputado —identificado por sus iniciales M.A.S.— se presentó en el edificio ubicado sobre calle Francia al 2700, en la ciudad de Santa Fe, donde vive la víctima junto a su familia.
"La agredió con una manopla de hierro y un cuchillo que había llevado consigo, provocándole heridas en distintas partes del cuerpo", detalló el fiscal Matías Broggi, a cargo de la investigación.
El funcionario judicial indicó que el agresor actuó con intención de matar, ya que "le lanzó puntazos y golpes al cuello, rostro y cabeza, mientras ella intentaba cubrirse con el brazo para proteger sus zonas vitales".
La mujer quedó inconsciente, pero logró sobrevivir gracias a la intervención de su hijo menor de edad, quien detuvo el ataque. El acusado se autolesionó en el cuello y fue detenido en el lugar.
En este contexto, el fiscal solicitó la prisión preventiva del agresor, que fue concedida por el juez Sebastián Szeifert. En tanto, la defensa del imputado solicitó que el hecho fuera calificado como "lesiones leves", pero la Fiscalía se opuso y sostuvo que se trató de una "tentativa de femicidio".
Horror en Monte Castro: una mujer fue encontrada asesinada en su casa
En las últimas horas, encontraron muerta a una mujer de 51 años en su casa del barrio porteño de Monte Castro. Según informó la Policía, el marido de la víctima fue quien alertó al 911 este sábado por la tarde tras hallar el cuerpo con múltiples heridas de arma blanca, pero ahora se encuentra detenido en el marco de la investigación.
La situación se desató este sábado, alrededor a las 17:00, cuando el marido de la mujer de 51 años contó que la había encontrado con lesiones punzocortantes y con bajos signos vitales.
Luego de recibir el llamado, las autoridades llegaron al lugar con médicos del SAME. Una vez en el domicilio, ubicado en la calle Desaguadero al 2600, constataron el fallecimiento de la mujer.
En este caso, interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°3, a cargo del fiscal Daniel Roma, que ya dispuso la intervención de la División de Homicidios y el relevamiento de la escena, entre otras medidas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario