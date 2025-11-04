Santa Fe: un hombre fue detenido por atacar a su expareja con una manopla de hierro y un cuchillo

En este contexto, el fiscal solicitó la prisión preventiva del agresor, que fue concedida por el juez Sebastián Szeifert. En tanto, la defensa del imputado solicitó que el hecho fuera calificado como "lesiones leves", pero la Fiscalía se opuso y sostuvo que se trató de una "tentativa de femicidio".

Horror en Monte Castro: una mujer fue encontrada asesinada en su casa

En las últimas horas, encontraron muerta a una mujer de 51 años en su casa del barrio porteño de Monte Castro. Según informó la Policía, el marido de la víctima fue quien alertó al 911 este sábado por la tarde tras hallar el cuerpo con múltiples heridas de arma blanca, pero ahora se encuentra detenido en el marco de la investigación.

La situación se desató este sábado, alrededor a las 17:00, cuando el marido de la mujer de 51 años contó que la había encontrado con lesiones punzocortantes y con bajos signos vitales.

Luego de recibir el llamado, las autoridades llegaron al lugar con médicos del SAME. Una vez en el domicilio, ubicado en la calle Desaguadero al 2600, constataron el fallecimiento de la mujer.

En este caso, interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°3, a cargo del fiscal Daniel Roma, que ya dispuso la intervención de la División de Homicidios y el relevamiento de la escena, entre otras medidas.