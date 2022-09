Santa Fe: balearon a un joven para robarle la moto

La víctima se resistió tratando de evitar que se lleven su moto y después de un forcejeo, los delincuentes armados abrieron fuego, hiriéndolo en una de sus piernas.

Gonzalo relató que volvía de trabajar cuando fue atacado con intenciones de robo por los dos marginales. "Me resistí y no salió como esperaba", relató conmocionado y agregó: "La moto era nueva, me costó mucho trabajo comprarla".

El joven se encuentra recuperándose lentamente. Si bien no se conoció el parte médico oficial, se supo que fue operado y debieron colocarle clavos para trabajar sobre las quebraduras que le produjo el disparo.