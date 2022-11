Santa Fe: desesperada búsqueda de un nene de 2 años

Las últimas informaciones establecen que el padre se llevó al menor con toda su documentación. El día de la desaparición, el hombre le avisó a su esposa que iba a hacer un mandado. La mujer relató que: "Dijo que era cerca y que volvía enseguida. Hasta me dio un beso, se fue y nunca más volvió. Me desesperé, llamé y llamé y no me atendieron más. Llamé al 911, fui a los hospitales a preguntar por si tuvieron un accidente", agregó.

El fiscal Marcelo Fontana, que entiende en la causa, ordenó que se haga un relevamiento de las cámaras de seguridad de la ciudad y gracias a eso se los ubicó por última vez en la terminal de ómnibus. Hay una testigo que dijo haberlos visto subir a un colectivo que tenia como destino la ciudad de Buenos Aires.

En su búsqueda intervienen la sub-comisaría 10º de la Unidad Regional I de la Policía de la Provincia y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) Fiscalía Regional I.

El gobierno de Santa Fe emitió una circular donde se solicita la más amplia colaboración de toda la ciudadanía a los fines de recabar información que aporte a la búsqueda. Ante cualquier dato hay que contactarse con la Secretaría de Derechos Humanos y Diversidad de Santa Fe cuyas oficinas están ubicadas sobre la calle Mendoza 3443 o Balcarce 1145 de la ciudad de Rosario. También pueden aportar datos comunicándose al correo electrónico registronstafe@santafe.gov.ar o a los teléfonos 3425357756 y 0800-5553348.