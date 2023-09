Santa Fe: increpó a un conductor y le dieron una brutal golpiza

Una vez detenidos en un semáforo, Nazareno se bajó de su auto e intentó hacerse valer, pero con un resultado desastroso.

"Me bajé enojado y los encaré: '¿Por qué no manejás bien?'. Cuando me di cuenta se bajaron cuatro. 'No pasa nada, amigo. Ya fue', les dije. Pero se me vinieron encima y me entraron a pegar", contó el muchacho a medios de Santa Fe.

casilda

"No me tuvieron piedad, me pegaron como a un perro. Pensé que cuando caí al piso, no tenía más fuerzas y pedía lo que Dios quiera. Cuando estaba ahí no sabía qué pensar", expresó al medio Rosario 3.

"Me defendí hasta donde pude. y después terminé inconsciente en el piso, seguro un minuto. Me pisaron la cabeza y no podía decir ni 'A' porque gritaba de dolor. Eran todas patadas a mi cabeza. No me mataron porque no pudieron. Tienen que pagar por lo que me hicieron", agregó.

Apenas días después se volvió viral un video del ataque a Nazareno, mientras el joven se recupera de las lesiones en su cabeza y cuello, que incluyen una fractura de tabique y moretones en los ojos.

"Fue terrible. Podrían haberlo matado. Tanto la policía como el personal de la Municipalidad se portaron muy bien, pero lamentablemente la Justicia ya liberó a los atacantes", convino Oscar, el padre de Nazareno.