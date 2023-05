Santa Fe: viajó para comprar una casa, murió tras volcar en Ruta 6 y desapareció su dinero

Lo cierto es que, poco antes de llegar a General Roca, Borri perdió el control de su vehículo -probablemente por cansancio- y mordió la banquina, generando que el Citroën C4 diera varios vuelcos y quedara completamente destruido a varios metros del asfalto.

Quebrada por la angustiante situación, la pareja de la víctima fatal relató que un oficial de Roca la llamó desde el celular de su esposo para contarle del accidente: "El auto quedó hecho un bollo, lo pudieron sacar, lo llevaron hasta el hospital, no sé si lo sacaron con vida o no. No sé si su esposo estaba vivo", dijo el agente.

Ante esto, la mujer en estado de desesperación comenzó "a llamar a todos los hospitales" y en el Francisco López Lima el médico de guardia le confirmó el deceso del padre de sus hijos.

En medio de la tristeza, Georgina comentó los detalles previos al tremendo accidente: "Me parece que me mintió, me dijo que iba a parar a dormir y no lo hizo, pero me dijo que le faltaban 600 kilómetros", reconoció, lo que permite pensar que el último contacto entre ambos fue momentos antes del impacto.

"Queríamos escapar de la miseria que nos trae Santa Fe. Trabajos mal remunerados, miseria e inseguridad. Vivimos en Guadalupe Oeste y nuestros hijos no puede ni salir. En noviembre golpearon al de 15 para robarle el celular y ese fue el detonante para pensar que nuestro ciclo en Santa Fe había terminado", detalló la mujer, en explicación al porqué de la mudanza a la Patagonia.

Lo llamativo de esta tragedia es que el dinero que el hombre trasladaba para comprar una vivienda continúa desaparecido y ahora la mujer reclama que se investigue al respecto: "Eran dólares y pesos, pero de esa plata sólo apareció una parte".

Por esta razón y ante el desamparo de no tener la totalidad de sus ahorros, familiares, amigos y allegados a Borri lanzaron una campaña para recolectar dinero por los costos que implica el traslado del cuerpo hasta la provincia de Santa Fe.