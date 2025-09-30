Santiago del Estero: detuvieron a un hombre por golpear a su pareja y difundir sus fotos íntimas
El agresor golpeó brutalmente a la víctima y hasta la amenazó de muerte. Luego, publicó las imágenes en redes sociales.
Un grave episodio de violencia de género tuvo lugar en el barrio El Tuscal, en la provincia de Santiago del Estero, donde un hombre de 34 años fue detenido tras ser acusado de agredir físicamente a su pareja y de difundir en redes sociales imágenes íntimas que había encontrado en el celular de la mujer.
La víctima, una mujer de 28 años con quien el agresor tiene hijos en común, denunció que no solo fue golpeada, sino que también recibió amenazas de muerte, según publicó el portal Diario Panorama.
El caso se conoció el lunes por la tarde, cuando personal de la Comisaría N°2 de la Mujer y la Familia acudió a una vivienda ubicada en la intersección de las calles Suipacha y Mailín, tras recibir un pedido de ayuda. Al llegar al lugar, los efectivos policiales encontraron a la mujer con lesiones visibles y redujeron al acusado, que todavía permanecía en el lugar.
Según el testimonio de la víctima, todo comenzó el domingo, cuando el hombre descubrió foto íntimas en su teléfono celular. Acto seguido, comenzó a golpearla con ira y la amenazó, aunque en esa ocasión la mujer no realizó la denuncia formal.
Sin embargo, la situación se agravó al día siguiente, cuando el hombre regresó al domicilio, volvió a agredirla y además le secuestró el celular. Luego, procedió a publicar las imágenes íntimas en las redes sociales y a compartirlas en distintos grupos, con el objetivo de viralizarlas.
Tras el operativo policial, la fiscal de turno ordenó la inmediata aprehensión del hombre y dispuso asistencia médica para la víctima. Los profesionales de la salud determinaron que presentaba lesiones de carácter leve, con un tiempo de curación estimado en seis días.
En tanto, el acusado quedó a disposición de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar, organismo encargado de investigar y procesar este tipo de hechos.
