Santiago del Estero: detuvieron a un hombre por golpear a su pareja y difundir sus fotos íntimas

Tras el operativo policial, la fiscal de turno ordenó la inmediata aprehensión del hombre y dispuso asistencia médica para la víctima. Los profesionales de la salud determinaron que presentaba lesiones de carácter leve, con un tiempo de curación estimado en seis días.

En tanto, el acusado quedó a disposición de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar, organismo encargado de investigar y procesar este tipo de hechos.