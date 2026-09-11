Santiago del Estero: un colectivero pactó la compra de un celular con un pasajero y lo estafó

Consejos para estafas de compras y ventas por internet

Desconfiá de ofertas con precios muy por debajo del valor de mercado.

del valor de mercado. Mantené la comunicación y los pagos dentro de la plataforma oficial de compraventa.

de compraventa. Evitá continuar la operación por aplicaciones de mensajería o canales externos.

de mensajería o canales externos. No transfieras dinero a personas desconocidas sin contar con las garantías previstas por la plataforma.

contar con las garantías previstas por la plataforma. Si la entrega o el retiro es presencial , coordiná el encuentro en un lugar público, concurrido y durante el día.

, coordiná el encuentro en un lugar público, concurrido y durante el día. Evitá encontrarte en domicilios particulares o lugares aislados para concretar una compra o venta.

Qué hacer ante una sospecha o concreción de una estafa

Ante cualquier irregularidad, comunicate inmediatamente con el 911 de la Policía de la Ciudad o acercáte a la comisaría más cercana.

Si ya fuiste víctima de una estafa, no borres nada y guardá los mensajes, correos o perfiles de redes sociales. Esa información es clave para hacer la denuncia.