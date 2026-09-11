Santiago del Estero: un colectivero pactó la compra de un celular con un pasajero y lo estafó
La estafa ocurrió mientras el chofer circulaba por uno d elos barrio de Santiago del Estero. El pasajero no fue detenido.
Un chofer de transporte público de la Línea 15 de la ciudad de Santiago del Estero acudió ante los efectivos del Departamento Delitos Económicos para denunciar una estafa virtual.
Según consta en la denuncia que realizó el colectivero, el hecho ocurrió el día jueves mientras cumplía con su labor al mando de la unidad en Calle 2 del Bº Almirante Brown, un pasajero que vestía buzo con capucha y barbijo abordó el colectivo.
Durante el trayecto, el individuo comenzó a dialogar con el chofer ofreciéndole teléfonos celulares de alta gama a un costo sumamente accesible. Seducido por la supuesta oferta, el trabajador acordó la compra transfiriendo primeramente la suma de $70.000 desde su cuenta del Banco BBVA y $10.000 adicionales desde Naranja X, ambas con destino a cuentas receptoras de Personal Pay, bajo la promesa de que recibiría el aparato en pocas horas.
Al transcurrir el tiempo sin obtener respuestas y recibir evasivas por parte del supuesto vendedor, el chofer publicó el caso en redes sociales.
Mediante datos aportados por usuarios de WhatsApp, logró establecer que el estafador sería un sujeto conocido en el ambiente delictivo como "Penka", del Bº Tabla Redonda.
Consejos para estafas de compras y ventas por internet
- Desconfiá de ofertas con precios muy por debajo del valor de mercado.
- Mantené la comunicación y los pagos dentro de la plataforma oficial de compraventa.
- Evitá continuar la operación por aplicaciones de mensajería o canales externos.
- No transfieras dinero a personas desconocidas sin contar con las garantías previstas por la plataforma.
- Si la entrega o el retiro es presencial, coordiná el encuentro en un lugar público, concurrido y durante el día.
- Evitá encontrarte en domicilios particulares o lugares aislados para concretar una compra o venta.
Qué hacer ante una sospecha o concreción de una estafa
Ante cualquier irregularidad, comunicate inmediatamente con el 911 de la Policía de la Ciudad o acercáte a la comisaría más cercana.
Si ya fuiste víctima de una estafa, no borres nada y guardá los mensajes, correos o perfiles de redes sociales. Esa información es clave para hacer la denuncia.
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