Santiago del Estero: una nena de 3 años atacada por un pitbull quedó con riesgo de perder un ojo
Ocurrió el viernes a la noche en el barrio Obrero. El perro entró al patio de la casa y la mordió en la cabeza.
Una nena de tres años padeció el ataque de un pitbull el viernes a la noche en el barrio Obrero de Añatuya, departamento General Taboada en Santiago del Estero. El animal le provocó heridas de gravedad en la cabeza y la trasladaron de urgencia al Centro Provincial de Salud Infantil (CEPSI) de la capital santiagueña.
El perro, de pelaje gris y blanco, pertenecía a un vecino y entró al patio de la vivienda familiar. Allí mordió a la menor en la zona craneal. La madre de la víctima contó que el can logró ingresar al domicilio y la atacó. Después del episodio, la familia solicitó asistencia y la nena recibió atención de mayor complejidad en Santiago del Estero.
El cuadro clínico incluye lesiones considerables en la cabeza, con riesgo de perder uno de sus ojos. Los profesionales del CEPSI previeron el ingreso de la nena al quirófano a las 8 para operarla. Hasta el momento, no trascendieron precisiones oficiales sobre la evolución posterior de la paciente ni sobre medidas respecto del animal.
La provincia rige la Ley 6973, que fija el régimen para la tenencia de perros potencialmente peligrosos. El artículo 2 considera como tales a aquellos que, cualquiera sea su raza, hayan atacado a personas u otros animales domésticos, muestren un comportamiento agresivo o hayan sido adiestrados para el ataque o defensa. También incluye a las razas Mastín Napolitano, Doberman, Pitbull, Bullterrier, Dogo Argentino, Rottweiler, Presa o Dogo Canario, Akita Inu, Gran Perro Japonés, Dogo de Burdeos, Bull Mastif, Pitbull Terrier, American Staffordshire, Staffordshire bull terrier, Fila Brasileño, Cane Corso, Ca. De Bou, Pampa, Dogo del Tibet, Mastín Estremeño, Pastor del Caucaso, Tosa Japonés y sus cruzas interraciales.
La norma prohíbe que dichas razas transiten por espacios públicos en libertad de acción. Deben circular en espacios autorizados, atados, con bozal y bajo vigilancia constante. También veda su presencia y circulación en parques y jardines públicos, así como en las inmediaciones de centros escolares, guarderías infantiles, mercados, centros recreativos, deportivos y comerciales de gran afluencia de personas, y en zonas públicas con tránsito intenso de transeúntes, entre las 07:00 y las 22:00.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario