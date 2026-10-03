Santiago del Estero: una nena de 3 años atacada por un pitbull quedó con riesgo de perder un ojo

La provincia rige la Ley 6973, que fija el régimen para la tenencia de perros potencialmente peligrosos. El artículo 2 considera como tales a aquellos que, cualquiera sea su raza, hayan atacado a personas u otros animales domésticos, muestren un comportamiento agresivo o hayan sido adiestrados para el ataque o defensa. También incluye a las razas Mastín Napolitano, Doberman, Pitbull, Bullterrier, Dogo Argentino, Rottweiler, Presa o Dogo Canario, Akita Inu, Gran Perro Japonés, Dogo de Burdeos, Bull Mastif, Pitbull Terrier, American Staffordshire, Staffordshire bull terrier, Fila Brasileño, Cane Corso, Ca. De Bou, Pampa, Dogo del Tibet, Mastín Estremeño, Pastor del Caucaso, Tosa Japonés y sus cruzas interraciales.