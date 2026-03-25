Sarandí: un motociclista que iba a 100 km/h fue víctima de un robo en plena autopista

Cuando los asaltantes le arrebataron la llave a la víctima, se cortó la corriente de la moto y la victima quedó atrapada entre los vehículos y el jersey que divide los carriles de circulación.

A los pocos metros, los delincuentes se detuvieron y uno de ellos se bajó en dirección a la víctima. Previendo lo que iba a suceder, optó por hacer lo mismo, alejarse corriendo del lugar y estuvo a punto de ser arrollado por los automovilistas que circulaban en sentido contrario.

Aunque uno de los asaltantes abrió fuego, el damnificado no fue herido y los delincuentes lograron levantar la moto y llevarla, en medio del tráfico intenso.

La Justicia intervino en la causa y analiza las imágenes captadas por la cámara del casco del conductor, que podrían ser claves para identificar a los autores del robo. En simultáneo, las autoridades trabajan en el relevamiento de cámaras de seguridad en la traza y en las inmediaciones de la bajada de Sarandí, donde el hombre dejó la moto, para reconstruir el recorrido de los delincuentes antes y después del ataque.