Sarandí: un motociclista que iba a 100 km/h fue víctima de un robo en plena autopista
Dos motochorros los atacaron en el Acceso Sudeste, lo obligaron a frenar y le sustrajeron el vehículo. El hecho quedó registrado por la cámara del casco de la víctima.
Un motociclista fue asaltado por dos motochorros en el Acceso Sudeste, a la altura de la bajada de Sarandí, en Avellaneda, luego de ser interceptado en plena circulación y obligado a detenerse para sustraerle el vehículo.
El hecho ocurrió cuando la víctima circulaba a casi 100 kilómetros por hora y toda la secuencia quedó registrada por una cámara que llevaba en el casco.
Según quedó registrado en la cámara que llevaba la víctima en su casco, los dos delincuentes en moto igualaron la línea de marcha y uno de ellos, en una maniobra temeraria, le arrebató la llave de contacto de su vehículo.
El robo ocurrió en la mano rápida de la autopista y, de milagro, el damnificado ni los asaltantes fueron atropellados por algunos de los automovilistas que circulaban a gran velocidad por el lugar.
Cuando los asaltantes le arrebataron la llave a la víctima, se cortó la corriente de la moto y la victima quedó atrapada entre los vehículos y el jersey que divide los carriles de circulación.
A los pocos metros, los delincuentes se detuvieron y uno de ellos se bajó en dirección a la víctima. Previendo lo que iba a suceder, optó por hacer lo mismo, alejarse corriendo del lugar y estuvo a punto de ser arrollado por los automovilistas que circulaban en sentido contrario.
Aunque uno de los asaltantes abrió fuego, el damnificado no fue herido y los delincuentes lograron levantar la moto y llevarla, en medio del tráfico intenso.
La Justicia intervino en la causa y analiza las imágenes captadas por la cámara del casco del conductor, que podrían ser claves para identificar a los autores del robo. En simultáneo, las autoridades trabajan en el relevamiento de cámaras de seguridad en la traza y en las inmediaciones de la bajada de Sarandí, donde el hombre dejó la moto, para reconstruir el recorrido de los delincuentes antes y después del ataque.
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