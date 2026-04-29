Encontraron sin vida a uno de los dos pescadores que buscaban en el Río de la Plata
Se trata de Alcides Ledesma, de 47 años, quien el domingo junto a José Luis Herrera se metió en el Río de la Plata, a la altura de Avellaneda.
Uno de los dos pesacadores buscados en el Río de La Plata desde el domingo fue encontrado sin vida este miércoles. Se trata de Alcides Ledesma, quien había ingresado al agua junto a su compañero José Luis Herrera para navegar en canoa en un contexto de malas condiciones climáticas.
El cuerpo fue encontrado con prendas de vestir y había sido trasladado a la morgue judicial de Lomas de Zamora para su reconocimiento, según informó La Nación. Mientras tanto, continuaba la búsqueda por agua a lo largo de toda la costa rioplatense para dar con el amigo de la víctima, José Luis Herrera, de 45 años.
Ledesma y José Luis se acercaron este domingo por la mañana hasta la costa del Río de la Plata, a la altura de Avellaneda, para meterse al agua en una pequeña embarcación gris y salir a despuntar el hobby de pescar. Sin embargo, no volvieron ni a tierra ni a sus casas.
El operativo comenzó a las 4:50 de la mañana del lunes, horario en que PNA recibió la denuncia del hecho, a través de la Comisaría 4ª de Avellaneda. “Antes de comenzar a buscar por agua, por protocolo internacional, se realizó un barrido y patrullaje terrestre y pedestre en la costa de Dock Sud. Ante el resultado negativo se procedió a la búsqueda marítima”, había explicado a Infobae el prefecto principal Alfredo Zappa, quien está a cargo del operativo y trabaja en el Servicio de Tráfico Marítimo, Fluvial y Lacustre de la PNA.
Acerca de los trabajos, el prefecto había indicado: “El operativo en el Río de la Plata comenzó el lunes a las 6:50 con un buque guardacostas de porte medio, frente a las playas de Dock Sud, entre el río Sarandí y el Rio de la Plata, dos millas aguas adentro, que buscó durante 24 horas”.
El lugar de donde partieron los pescadores, llamado el Parque del Río, ubicado sobre la costa de Villa Domínico, en Avellaneda, fue emplazado sobre un terreno frente a la costa y en el cual se instalaron espacios recreativos. Es un predio que le da continuidad a un proceso iniciado con la Eco Área, una reserva natural abierta como paseo al público en 2018, que reanudó la vinculación de la ciudad con el río.
“El bote tenía un motor y pensamos que falló y los arrastró; tenían un solo remo y había mucho viento”, dijo Aldana, la hija de uno de los hombres, cuando comenzaron las desesperadas tareas de búsqueda. Varios testigos contaron en las últimas horas cómo vieron “desaparecer” en la masa de agua a la embarcación donde estaban los amigos.
Eleonora, una testigo del hecho, también aportó su testimonio en el mismo canal. “Yo fui dos veces (a avisarles a los policías de la garita). Primero,cuando vi las primeras señales de luces, fui, me acerqué y le dije a una chica policíalo que estaba ocurriendo y me dijo que ´ella no tiene nada que ver´, no se hace cargo. Y que iban a llamar a 911 para que se contactaran con la prefectura".
Por su parte, Lucas, otro testigo, relató a LN+, que ese domingo se produjo un aumento repentino del viento en la región metropolitana. “A 40 minutos de la alerta, la embarcación ya no se divisaba“, indicó.
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