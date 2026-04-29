Encontraron sin vida a uno de los dos pescadores que buscaban en el Río de la Plata

El lugar de donde partieron los pescadores, llamado el Parque del Río, ubicado sobre la costa de Villa Domínico, en Avellaneda, fue emplazado sobre un terreno frente a la costa y en el cual se instalaron espacios recreativos. Es un predio que le da continuidad a un proceso iniciado con la Eco Área, una reserva natural abierta como paseo al público en 2018, que reanudó la vinculación de la ciudad con el río.

“El bote tenía un motor y pensamos que falló y los arrastró; tenían un solo remo y había mucho viento”, dijo Aldana, la hija de uno de los hombres, cuando comenzaron las desesperadas tareas de búsqueda. Varios testigos contaron en las últimas horas cómo vieron “desaparecer” en la masa de agua a la embarcación donde estaban los amigos.

Eleonora, una testigo del hecho, también aportó su testimonio en el mismo canal. “Yo fui dos veces (a avisarles a los policías de la garita). Primero,cuando vi las primeras señales de luces, fui, me acerqué y le dije a una chica policíalo que estaba ocurriendo y me dijo que ´ella no tiene nada que ver´, no se hace cargo. Y que iban a llamar a 911 para que se contactaran con la prefectura".

Por su parte, Lucas, otro testigo, relató a LN+, que ese domingo se produjo un aumento repentino del viento en la región metropolitana. “A 40 minutos de la alerta, la embarcación ya no se divisaba“, indicó.