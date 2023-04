José María del Corral: "La propuesta de Scholas Occurrentes es que los chicos, si se organizan, pueden cambiar la educación"

En diálogo con Mañanas Sylvestres, el programa de Gustavo Sylvestre en Radio 10, Del Corral explicó que la fundación "no nace esto con el papa Francisco, sino que hace prácticamente 20 años que está puesto en marcha", y detalló: "Él estaba preocupado porque veía en ese todos contra todos, y ese discurso del odio los que más sufrían era los jóvenes, porque no todos podían irse por Ezeiza. Ahí me convoca para ver qué le pasa a los jóvenes. Y le propongo reunir a un grupo de jóvenes y que él mismo los escuche".