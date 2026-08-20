Tienen fecha de regreso las tormentas eléctricas a Buenos Aires tras fuerte ola polar

A tener en cuenta: recomendaciones ante lluvias y tormentas

Evitá salir, en caso de que puedas.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos si hay tormenta eléctrica y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Se viene la ola polar: qué día será el más frío en el AMBA

El sábado 22 de agosto se presenta como el día más frío. El fin de semana arrancará con un marcado desplome térmico. El cielo se presentará despejado en la madrugada y la mañana, dando paso a una nubosidad parcial por la tarde y noche. Se espera una mínima de apenas 2 °C y una máxima de 12 °C.