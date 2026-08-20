Tienen fecha de regreso las tormentas eléctricas a Buenos Aires tras fuerte ola polar
Los pronosticadores anticiparon que volverán las lluvias al AMBA luego de algunas jornadas de intenso frío. Todos los detalles.
El alivio térmico en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tiene fecha de vencimiento. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), un nuevo frente frío hará desplomar los termómetros a partir del viernes 21 de agosto, día en que se esperan mínimas de 5 °C y máximas de apenas 12 °C bajo un cielo parcialmente nublado.
Las jornadas de abrigo pesado darán paso, tras el paso del aire frío, al retorno inminente de las lluvias y tormentas sobre la Ciudad y el conurbano.
Cuándo vuelven las tormentas al AMBA
Si bien el SMN coincide en el regreso inminente de las precipitaciones, fue el sitio Meteored el que indicó que se vendrán tormentas eléctricas en Buenos Aires, con la precisión de fecha y hora. Aunque estas estimaciones podrían sufrir modificaciones, los pronosticadores de este sitio aseguran que el próximo miércoles 26 de agosto volverá a llover.
En este sentido, indicaron que las tormentas eléctricas se esperan, especialmente, durante la noche de esta jornada y que se extenderán hacia la madrugada del jueves.
A tener en cuenta: recomendaciones ante lluvias y tormentas
- Evitá salir, en caso de que puedas.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos si hay tormenta eléctrica y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Se viene la ola polar: qué día será el más frío en el AMBA
El sábado 22 de agosto se presenta como el día más frío. El fin de semana arrancará con un marcado desplome térmico. El cielo se presentará despejado en la madrugada y la mañana, dando paso a una nubosidad parcial por la tarde y noche. Se espera una mínima de apenas 2 °C y una máxima de 12 °C.
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