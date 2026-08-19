El Gobierno adelanta la llegada de "El Niño": cómo se prepara el país para las lluvias y tormentas
El organismo vial intensificó las tareas de mantenimiento y monitoreo en los 24 distritos del país para garantizar la transitabilidad de las rutas nacionales.
Ante el incremento de las lluvias y tormentas proyectado por el impacto del fenómeno climático “El Niño”, cuya llegada es inminente de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN); Vialidad Nacional puso en marcha un plan integral de prevención en todo el territorio argentino.
A través de sus 24 distritos, el organismo coordina acciones orientadas a asegurar la conectividad y minimizar los riesgos de anegamiento en los corredores viales más sensibles de la red nacional.
El eje central del operativo se focaliza en el mantenimiento del sistema de drenaje. Cuadrillas viales realizan tareas constantes de limpieza y desobstrucción de cunetas, desagües y obras de arte —como puentes, alcantarillas y muros de contención—, acompañadas por inspecciones periódicas de la infraestructura y un seguimiento meteorológico permanente.
Llega El Niño: refuerzos en Buenos Aires y obras estructurales en las provincias
En la provincia de Buenos Aires, el despliegue contempla la asignación de equipos con dedicación fija en las bases de campamento de General Villegas, Juan A. de la Peña y Blas Parera. Su objetivo es reforzar de manera prioritaria las acciones anti-anegamiento sobre las rutas nacionales 33, 188, 226 y 3, además de la autopista A-017 "Presidente Perón".
En paralelo, el plan abarca intervenciones estructurales y de protección en distintas regiones del país:
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Córdoba: Construcción de saltos hidráulicos para la disipación de energía y recomposición de alcantarillado en la RN 35.
Tucumán: Reparación de muros de ala y gaviones en las RN 38 y RN 65, junto con un pedraplén de gran magnitud en la RN 38.
Corrientes: Refuerzo de estribos en los puentes sobre el Arroyo Guazú y el Río Corriente.
Santa Fe: Protección de banquinas y losas de aproximación sobre el Río Salado en las trazas de las RN 95 y RN 11.
Catamarca: Más de 200 jornadas operativas dedicadas al mantenimiento de alcantarillas, encauce de ríos y labores de emergencia en las RN 40 y RN 60.
Protocolos de emergencia y despliegue estratégico
El plan operativo también contempla medidas específicas según las contingencias regionales. En Jujuy se implementó el Plan Operativo y Estratégico de Prevención Vial “Súper El Niño” 2026-2027, que establece un protocolo unificado en tres niveles de alerta y el pre-posicionamiento de maquinaria en puntos clave como Volcán, Tilcara, Humahuaca, Susques y Ledesma.
En Mendoza, se realizan inspecciones permanentes en los corredores de alta montaña (RN 7, RN 40 y RN 145) en coordinación con Gendarmería Nacional. En el sur, Santa Cruz completó el perfilado de 2.430 hectáreas de calzada y banquinas junto con la limpieza de 167 obras de arte, mientras que Tierra del Fuego mantiene activo su operativo de monitoreo del drenaje y San Luis colabora con los pasos internacionales.
Todas estas acciones forman parte del Plan de Atención de Emergencias (PAE), un esquema de articulación interinstitucional que nuclea a Gendarmería Nacional, el Ejército Argentino, la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Defensa Civil y organismos de seguridad vial para anticiparse a los efectos de las próximas lluvias.
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