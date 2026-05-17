Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el domingo 17 de mayo

La semana laboral arrancará con excelentes condiciones meteorológicas, ideales para los amantes del sol, aunque habrá que salir bien abrigados temprano.

Cielo: Completamente despejado durante toda la jornada.

Temperatura: Se espera un marcado descenso térmico, con una mínima de apenas 4°C y una máxima de 16°C.

Martes 19 de mayo

Continuará el buen tiempo y se registrará un leve y paulatino ascenso de la temperatura máxima hacia la tarde.

Cielo: Despejado durante la madrugada y la mañana, pasando a ligeramente nublado hacia la tarde y la noche.

Temperatura: El termómetro oscilará entre los 5°C de mínima y los 18°C de máxima.

Miércoles 20 de mayo

Mitad de semana con condiciones estables, viento leve y nubosidad variable.

Cielo: Ligeramente nublado a lo largo de todo el día.

Temperatura: La mínima subirá levemente hasta los 7°C, mientras que la máxima retrocederá hasta los 16°C.

Jueves 21 de mayo

Hacia el final de la semana laboral, el sol volverá a ocultarse, dando paso a una jornada mayormente gris y de bajas sensaciones térmicas.