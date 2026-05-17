Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el domingo 17 de mayo
El Servicio Meteorológico Nacional prevé un domingo en el AMBA con buenas condiciones del clima pero mucho frío.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico del tiempo extendido para la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Tras un fin de semana con clima inestable, los próximos días estarán marcados por el regreso definitivo del sol, mañanas muy frías con mínimas que rozarán los 4°C y tardes templadas con máximas que no superarán los 18°C.
De esta manera, para el domingo 17 de mayo, el cierre del fin de semana comenzará con mejoras graduales en las condiciones climáticas. Si embargo, se esperan lloviznas en la madrugada, aunque mejorando desde la mañana con cielo mayormente nublado.
Para la tarde y noche, el cielo irá despejándose, pasando a parcialmente nublado por la tarde y algo nublado hacia el final del día; mientras que respecto a la temperatura, se espera una mínima de 7°C y una máxima de 15°C.
Clima: el pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
Lunes 18 de mayo
La semana laboral arrancará con excelentes condiciones meteorológicas, ideales para los amantes del sol, aunque habrá que salir bien abrigados temprano.
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Cielo: Completamente despejado durante toda la jornada.
Temperatura: Se espera un marcado descenso térmico, con una mínima de apenas 4°C y una máxima de 16°C.
Martes 19 de mayo
Continuará el buen tiempo y se registrará un leve y paulatino ascenso de la temperatura máxima hacia la tarde.
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Cielo: Despejado durante la madrugada y la mañana, pasando a ligeramente nublado hacia la tarde y la noche.
Temperatura: El termómetro oscilará entre los 5°C de mínima y los 18°C de máxima.
Miércoles 20 de mayo
Mitad de semana con condiciones estables, viento leve y nubosidad variable.
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Cielo: Ligeramente nublado a lo largo de todo el día.
Temperatura: La mínima subirá levemente hasta los 7°C, mientras que la máxima retrocederá hasta los 16°C.
Jueves 21 de mayo
Hacia el final de la semana laboral, el sol volverá a ocultarse, dando paso a una jornada mayormente gris y de bajas sensaciones térmicas.
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Cielo: Mayormente nublado durante todo el día, sin probabilidad de lluvias.
Temperatura: Volverá a sentirse el frío intenso con una mínima de 4°C y una máxima que alcanzará los 15°C.
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