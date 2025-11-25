Confirman la vuelta de las lluvias a Buenos Aires: tras las tormentas bajará fuerte la temperatura en el AMBA
El Servicio Meteorológico Nacional anuncia lluvias para la zona del AMBA durante el transcurso de esta semana.
Las lluvias y las tormentas volverá a decir presente en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense durante el transcurso de esta semana, según confirmó en las últimas horas el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Además, esta semana volverá a sentirse el calor extremo en toda la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con marcas térmicas máximas que superarán durante varios días consecutivos los 30 grados.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA
Según indica el organismo oficial, las lluvias volverán el sábado que viene, 29 de noviembre de 2025, con chances de durante durante toda la jornada, pero por sobre todo durante la mañana.
Y luego de las lluvias, tras toda una semana con temperaturas máximas superando los 30 grados todos los días en la Capital Federal y sus alrededores, bajarán fuertes las marcas térmicas.
Tanto es así, que el sábado la máxima apenas superará los 20 grados y el domingo, si bien habrá una recuperación de las temperaturas, el día estará templado con marcas térmicas entre los 16 y 23 grados.
Cómo sigue el clima en el AMBA
En cuanto al clima de la mini semana, sigue el miércoles con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado desde la tarde, una mínima de 18 y una máxima de 31, siendo el más caluroso de los próximos días.
Tal como viene pasando, el pronóstico extendido del SMN sigue sin prever lluvias ni tormentas para las próximas jornadas. Según el organismo, el jueves tendría cielo parcialmente nublado, con temperaturas que oscilarán entre 20 grados de mínima y 29 de máxima.
Del mismo modo, se anticipa un cierre de mini semana con cielo mayormente nublado para el viernes, y acompañado por temperaturas que rondarán entre 20 y 25 grados; condiciones casi similares para el sábado, con marcas de entre 16 y 24.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario