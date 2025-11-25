Confirman la vuelta de las lluvias a Buenos Aires: tras las tormentas bajará fuerte la temperatura en el AMBA

Cómo sigue el clima en el AMBA

clima soleado palermo telam.jpg Fin de semana con mucho sol se espera en la zona del AMBA.

En cuanto al clima de la mini semana, sigue el miércoles con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado desde la tarde, una mínima de 18 y una máxima de 31, siendo el más caluroso de los próximos días.

Tal como viene pasando, el pronóstico extendido del SMN sigue sin prever lluvias ni tormentas para las próximas jornadas. Según el organismo, el jueves tendría cielo parcialmente nublado, con temperaturas que oscilarán entre 20 grados de mínima y 29 de máxima.

clima buenos aires Buen clima en el AMBA.

Del mismo modo, se anticipa un cierre de mini semana con cielo mayormente nublado para el viernes, y acompañado por temperaturas que rondarán entre 20 y 25 grados; condiciones casi similares para el sábado, con marcas de entre 16 y 24.