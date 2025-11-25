Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo del martes 25 de noviembre
La mini semana comienza con buenas condiciones del clima en el AMBA, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.
El fin de semana largo cerró con buenas condiciones del clima y temperaturas en ascenso en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y se espera que se mantenga la tendencia para los próximos días, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En este contexto, la mini semana inicia con cielo despejado en la madrugada y algo nublado desde la mañana y hasta la noche; junto a temperaturas de entre 16 y 29 grados, para que se empiece a sentir la llegada del calor.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
En cuanto al clima de la mini semana, sigue el miércoles con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado desde la tarde, una mínima de 18 y una máxima de 31, siendo el más caluroso de los próximos días.
Tal como viene pasando, el pronóstico extendido del SMN sigue sin prever lluvias ni tormentas para las próximas jornadas. Según el organismo, el jueves tendría cielo parcialmente nublado, con temperaturas que oscilarán entre 20 grados de mínima y 29 de máxima.
Del mismo modo, se anticipa un cierre de mini semana con cielo mayormente nublado para el viernes, y acompañado por temperaturas que rondarán entre 20 y 25 grados; condiciones casi similares para el sábado, con marcas de entre 16 y 24.
