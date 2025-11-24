Cambió el pronóstico y las lluvias llegarán antes de lo esperado a Buenos Aires: cuándo habrá tormentas
Si bien esta semana transcurrirá con buen clima, los pronosticadores indican que el fin de semana estará empañado por la inestabilidad. Todos los detalles.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ha comenzado una nueva semana donde reina el buen clima y las temperaturas en ascenso. No obstante, los pronosticadores ya han advertido que este buen pasar climático tiene fecha de vencimiento: las lluvias y tormentas no tardarán en regresar a la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores.
Si bien el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no advierte precipitaciones durante esta semana, el sitio Meteored sí se ha encargado de especificar la inestabilidad que afectará al inicio del fin de semana. En tanto, el termómetro de esta semana irá en aumento, siendo este miércoles el día más caluroso, con 31 grados.
A partir del jueves, las mismas comenzarán a descender, siendo el domingo la máxima más baja que se podría registrar: 22 grados.
Cuándo llegan las lluvias y tormentas al AMBA
De acuerdo al informe brindado por Meteored, las lluvias y tormentas llegarían el próximo sábado 29 de noviembre, extendiéndose también hacia el domingo 30. De este modo, los pronosticadores ven llegar un fin de semana inestable, donde el clima opacará cualquier tipo de plan al aire libre.
En este sentido, el sitio mostró que, al menos para la jornada del sábado, las lluvias más fuertes serán a partir de las 15 horas, con un 60% de probabilidad. Con la llegada de las últimas horas de la jornada, la intensidad de las tormentas irá en disminución.
En tanto, en la jornada del domingo, las precipitaciones sólo tendrían lugar durante la madrugada, con un 40% de probabilidad.
Recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó sus advertencias, con las siguientes recomendaciones en caso de precipitaciones:
- Evitá actividades al aire libre.
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
- Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
