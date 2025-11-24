Cambió el pronóstico y las lluvias llegarán antes de lo esperado a Buenos Aires: cuándo habrá tormentas

image

En este sentido, el sitio mostró que, al menos para la jornada del sábado, las lluvias más fuertes serán a partir de las 15 horas, con un 60% de probabilidad. Con la llegada de las últimas horas de la jornada, la intensidad de las tormentas irá en disminución.

image

En tanto, en la jornada del domingo, las precipitaciones sólo tendrían lugar durante la madrugada, con un 40% de probabilidad.

image

Recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó sus advertencias, con las siguientes recomendaciones en caso de precipitaciones:

Evitá actividades al aire libre.

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.

Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

lluvias amba Lluvias en el AMBA.