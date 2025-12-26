Se agrava la situación en Corrientes por las fuertes lluvias: ya hay más de 200 evacuados

inundaciones corrientes

Entre la madrugada y el mediodía del jueves, se registró una precipitación acumulada de 70 milímetros, lo que agravó la emergencia hídrica en la ciudad que se ubica a 30 kilómetros de la capital, debido a que se sumaron otras 52 familias, que debieron abandonar sus viviendas y ser trasladadas a centros de asistencia.

Hasta el momento, las autoridades informaron que se asiste a más de 160 personas, quienes debieron abandonar sus hogares ante el avance del agua. El operativo de evacuación, liderado por el Comando Operativo de Emergencia (COE), se concentró especialmente en la zona sur de la Capital, donde el terreno no logró absorber la intensidad de las precipitaciones.

inundaciones corrientes

Según informó la jefa del Departamento de Defensa Civil municipal, Cintia Elizabeth Silva, la cantidad de personas que solicitan ayuda sigue en aumento. “Muchas familias han solicitado ayuda para ser evacuadas a los centros y otros medios para autoevacuarse a casas de conocidos”, describió.

“Las precipitaciones han hecho que algunas viviendas se vean amenazadas por el posible ingreso de agua y otras ya estén sufriendo consecuencias”, amplió la funcionaria al señalar que la situación fue puesta en conocimiento del intendente Reni Buján para definir estrategias personalizadas.

inundaciones corrientes

Zonas críticas y centros de asistencia

Los barrios más castigados por el anegamiento son La Olla, Costa Esperanza, Pirayuí, Ponce, Santa Rita y Ciudades Correntinas. En estos puntos, el sistema de escurrimiento se vio colapsado por la persistencia de la tormenta.

Para brindar refugio, se habilitaron los siguientes puntos:

Escuelas: N.º 275 y 345 del barrio Laguna Seca .

Centros Integrales Comunitarios (CIC):tres dependencias municipales están activas para recibir familias.

Desde el Gobierno Provincial aseguraron que la respuesta es inmediata, proveyendo a los evacuados de asistencia alimentaria, agua mineral y pañales, mientras los equipos de salud monitorean la situación sanitaria de los niños y adultos mayores alojados.

inundaciones corrientes

Cierre preventivo de la Costanera

La infraestructura urbana también sufrió las consecuencias del temporal. El jueves, la Municipalidad de Corrientes dispuso el vallado preventivo de un sector de la Avenida Costanera General San Martín.

inundaciones corrientes

inundaciones corrientes

El corte total se registra a la altura de la calle Quevedo, en las inmediaciones de la playa Islas Malvinas. La medida se tomó debido a los anegamientos en la calzada que representan un riesgo para el tránsito vehicular y peatonal. Se solicita a los conductores evitar la zona y circular con extrema precaución por las arterias alternativas, ya que el pronóstico de inestabilidad continúa vigente.

inundaciones corrientes

Las cuadrillas municipales trabajan en el desobstrucción de pluviales y canales a cielo abierto para facilitar el drenaje, aunque advierten que la saturación del suelo demora el proceso de normalización en los barrios más bajos de la ciudad.