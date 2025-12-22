Impresionante temporal en Corrientes: hay barrios inundados y familias evacuadas
Las lluvias se intensificaron este lunes y se mantiene el alerta naranja. Solicitaron a los vecinos evitar circular por las calles anegadas.
Un impresionante temporal de lluvia azotó en las últimas horas a varias localidades del centro y norte de la provincia de Corrientes dejando calles inundadas, familias evacuadas, barrios anegados y amplias zonas sin luz. Desde el domingo cayeron más de 140 mm de agua y para este lunes rige el alerta naranja por tormentas.
Las lluvias comenzaron el domingo y continuaron esta mañana sin interrupción, provocando que los desagües no dieran a basto para que el agua se retire de las calles. Desde ayer el Comando Operativo de Emergencia (COE) del Gobierno de Corrientes trabaja en distintitos puntos de la provincia para asistir a los damnificados.
Este lunes por la mañana, la Municipalidad de la ciudad de Corrientes detalló que, desde que inició la tormenta, ya llovieron más de 140 mm en esa zona, intensidad que provocó saturación de los desagües de la ciudad, por lo que recomendaron a los vecinos evitar circular por las calles anegadas o hacerlo con máxima precaución para evitar el ingreso de agua a las casas.
A modo de prevención, varias avenidas y calles de Corrientes capital se encuentran totalmente cortadas al tránsito. Por estos motivos, el transporte público urbano se encuentra suspendido, así como también el servicio de recolección de residuos, por lo que el municipio pidió a los vecinos que no saquen la basura a la vía pública para evitar su esparcimiento y la obstrucción de desagües.
La tormenta provocó la caída de postes, cables y autos, por lo que el Subsecretario de Gestión Integral de Riesgos y Catástrofes, José Pedro Ruiz, solicitó a los automovilistas que no transiten salvo que sea por una situación de urgencia.
La situación no solo se registra en barrios de la capital provincial sino también en las zonas más al sur como Empedrado, El Sombrero y Manuel Derqui, donde el Comité de Operaciones de Emergencia ya está trabajando en distintos puntos, coordinando acciones con cuadrillas para facilitar el escurrimiento del agua.
En Derqui, el Comisionado Interventor, Fabián Gutiérrez, se refirió a la crítica situación que atraviesa la localidad y detalló: "Hoy tenemos cinco puentes totalmente cortados y familias aisladas".
El intendente de San Luis del Palmar, Néstor "Reni" Buján detalló en declaraciones a Radio Dos que, desde ayer a hoy, "llovieron más de 230 milímetros y siete familias fueron evacuadas".
Asimismo, se mantienen habilitadas las líneas rotativas del 147, a través de las cuales los ciudadanos pueden reportar inconvenientes vinculados al temporal, como calles anegadas o problemas en el espacio público.
Rige un alerta naranja por tormentas en Corrientes
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta naranja por tormentas para este lunes en localidades del este y norte de la provincia de Corrientes, por lo que, tal como el nivel lo indica, se esperan posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.
Las zonas bajo alerta naranja serán afectadas tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 90 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 150 mm, que pueden ser superados en forma puntual.
