Impresionante temporal en Corrientes: hay barrios inundados y familias evacuadas

temporal corrientes 3

La situación no solo se registra en barrios de la capital provincial sino también en las zonas más al sur como Empedrado, El Sombrero y Manuel Derqui, donde el Comité de Operaciones de Emergencia ya está trabajando en distintos puntos, coordinando acciones con cuadrillas para facilitar el escurrimiento del agua.

En Derqui, el Comisionado Interventor, Fabián Gutiérrez, se refirió a la crítica situación que atraviesa la localidad y detalló: "Hoy tenemos cinco puentes totalmente cortados y familias aisladas".

El intendente de San Luis del Palmar, Néstor "Reni" Buján detalló en declaraciones a Radio Dos que, desde ayer a hoy, "llovieron más de 230 milímetros y siete familias fueron evacuadas".

Asimismo, se mantienen habilitadas las líneas rotativas del 147, a través de las cuales los ciudadanos pueden reportar inconvenientes vinculados al temporal, como calles anegadas o problemas en el espacio público.

Rige un alerta naranja por tormentas en Corrientes

temporal corrientes

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta naranja por tormentas para este lunes en localidades del este y norte de la provincia de Corrientes, por lo que, tal como el nivel lo indica, se esperan posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Las zonas bajo alerta naranja serán afectadas tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 90 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 150 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

alerta