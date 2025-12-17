Diputado libertario celebró el dictamen de Unión por la Patria creyendo que era oficialista: "No es chicana"

El diputado de La Libertad Avanza Lisandro Almirón prácticamente se emocionó este miércoles al leer uno de los tres dictámenes que llegaron al recinto de la Cámara baja para el Presupuesto 2026. En el texto encontró la perspectiva de que su provincia, Corrientes, por fin obtenga los fondos nacionales para obra pública, algo que se le niega desde diciembre de 2023, pero ese plan no era el producto del equilibrio fiscal sino de la voluntad opositora.