Se cayó una mampostería dentro de un local de comida rápida en Caballito

Durante el operativo, agentes policiales dispusieron una reducción parcial de la avenida Rivadavia para permitir el desplazamiento de los Bomberos de la Ciudad y del personal sanitario. Fuentes oficiales indicaron que las tareas incluyeron la adopción de medidas de seguridad inmediatas por parte de los bomberos y la intervención de la Guardia de Auxilio, que se presentó en el lugar para inspeccionar el estado edilicio del inmueble afectado. Las autoridades permanecen en el sitio para supervisar la evaluación técnica y definir los pasos a seguir respecto a la reapertura del local.