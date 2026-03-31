Se cayó una mampostería dentro de un local de comida rápida en Caballito
El desprendimiento generó un importante operativo de emergencia en la zona. Dos clientas fueron atendidas en el lugar por el personal del SAME.
Un inesperado accidente ocurrió en un conocido local de comidas rápidas del barrio porteño de Caballito cuando se desprendió la mampostería. Tanto empleados como clientes se encontraban en el lugar.
El hecho ocurrió en Avenida Rivadavia entre Beauchef y José María Moreno en una de las intersecciones más transitadas de la zona, donde se ubica Mostaza.
Dos mujeres de 45 y 51 años fueron atendidas en el sitio por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). Ambas recibieron asistencia sin que resultara necesario su traslado a un centro de salud, confirmaron los efectivos presentes. Este medio precisó que, de manera preventiva, se llevó adelante una evacuación ordenada del local, abarcando tanto a los trabajadores como a los comensales.
Durante el operativo, agentes policiales dispusieron una reducción parcial de la avenida Rivadavia para permitir el desplazamiento de los Bomberos de la Ciudad y del personal sanitario. Fuentes oficiales indicaron que las tareas incluyeron la adopción de medidas de seguridad inmediatas por parte de los bomberos y la intervención de la Guardia de Auxilio, que se presentó en el lugar para inspeccionar el estado edilicio del inmueble afectado. Las autoridades permanecen en el sitio para supervisar la evaluación técnica y definir los pasos a seguir respecto a la reapertura del local.
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