Así fue la explosión en el Colegio Guadalupe durante una clase de Química

El más afectado, de acuerdo al Ministerio de Salud porteño, fue un alumno de 16 años que sufrió quemaduras en el rostro y el pecho. El adolescente ingresó al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y tuvo que ser derivado a la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica, donde lo intubaron por compromiso de las vías aéreas superiores. Su pronóstico es reservado.

Tres estudiantes requirieron hospitalización tras sufrir lesiones de diferente gravedad, mientras las familias y el personal docente atravesaron momentos de zozobra que derivaron en cuestionamientos sobre la seguridad escolar.

Dos de los pacientes que fueron primero trasladados al Hospital Fernández, agregaron este miércoles las fuentes sanitarias,“presentan quemaduras que afectan aproximadamente el 20% de la superficie corporal y fueron derivados al Hospital de Quemados para una atención especializada. El restante presenta lesiones leves y será trasladado a una clínica privada de acuerdo con su cobertura médica”.

Uno de los jóvenes que ingresó al Hospital de Quemados fue intervenido quirúrgicamente bajo anestesia general. En la operación se sacaron las flictenas, que son las ampollas que le habían colocado en el Hospital Fernández, y se evaluó la gravedad de la quemadura.

Ante este hecho que generó conmoción en la comunidad educativa del Guadalupe, el Ministerio de Educación de la Ciudad informó que está próximo a presentar un protocolo para implementar en estos casos, ferias de ciencias o experimentos, para reducir al mínimo los riesgos de accidentes o siniestros.