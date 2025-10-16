Así fue la explosión en el Colegio Guadalupe durante una clase de Química
Los adolescentes debieron ser trasladados al Hospital Gutiérrez con heridas en el pecho y la cara. La madre de un alumno también resultó lesionada y fue asistida en el lugar.
La explosión durante un experimento de química en el colegio Guadalupe de Palermo impactó en la comunidad educativa porteña. El accidente, ocurrido en plena feria de ciencias del establecimiento situado en Paraguay al 3900, entre Medrano y Julián Álvarez, dejó cinco personas heridas, entre ellas cuatro menores.
En las últimas horas se difundió un video del momento de la explosión, que intentaba recrear la erupción de un volcán pero terminó en un desastre: en el recorte se observa la gran magnitud de la llamarada que dejó quemaduras de diversa gravedad a los lesionados.
Si bien la imagen que trascendió no es nítida,se puede detectar una especie de estallido cuando los alumnos realizaban una práctica con alcohol etílico, presuntamente para la recreación del “experimento del volcán”.
El hecho ocurrió este miércoles a media mañana, cuando cuatro estudiantes de distintos cursos de ese colegio se vieron envueltos en un incidente en medio de un experimento químico.
El más afectado, de acuerdo al Ministerio de Salud porteño, fue un alumno de 16 años que sufrió quemaduras en el rostro y el pecho. El adolescente ingresó al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y tuvo que ser derivado a la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica, donde lo intubaron por compromiso de las vías aéreas superiores. Su pronóstico es reservado.
Tres estudiantes requirieron hospitalización tras sufrir lesiones de diferente gravedad, mientras las familias y el personal docente atravesaron momentos de zozobra que derivaron en cuestionamientos sobre la seguridad escolar.
Dos de los pacientes que fueron primero trasladados al Hospital Fernández, agregaron este miércoles las fuentes sanitarias,“presentan quemaduras que afectan aproximadamente el 20% de la superficie corporal y fueron derivados al Hospital de Quemados para una atención especializada. El restante presenta lesiones leves y será trasladado a una clínica privada de acuerdo con su cobertura médica”.
Uno de los jóvenes que ingresó al Hospital de Quemados fue intervenido quirúrgicamente bajo anestesia general. En la operación se sacaron las flictenas, que son las ampollas que le habían colocado en el Hospital Fernández, y se evaluó la gravedad de la quemadura.
Ante este hecho que generó conmoción en la comunidad educativa del Guadalupe, el Ministerio de Educación de la Ciudad informó que está próximo a presentar un protocolo para implementar en estos casos, ferias de ciencias o experimentos, para reducir al mínimo los riesgos de accidentes o siniestros.
