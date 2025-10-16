Espectacular persecución en la General Paz a un menor que había robado una moto

menor detenido por robar moto

De inmediato, se irradiaron las alertas y un operador del sistema del Anillo Digital confirmó que la moto había pasado por Olivera y Perito Moreno, por lo que desde el Centro de Monitoreo Urbano (CMU) se realizó un seguimiento en tiempo real del rodado y se trasladaron móviles hasta que se la pudo interceptar en el cruce de las avenidas General Paz y Roca, en Villa Riachuelo.

“Se da a la fuga”, se escucha decir a uno de los agentes de la División Motorizada de la Policía de la Ciudad, mientras intentaba detener la marcha del sospechoso sobre la avenida Dellepiane. Incluso, lo golpeó con su moto para desestabilizarlo, pero no lo logró y el delincuente alcanzó a descender de la autopista para intentar perderse entre las calles del barrio lindero.

La persecución culminó en el cruce de las avenidas General Paz y Roca, en el barrio porteño de Villa Riachuelo. Según reportó la fuerza de seguridad, el ladrón, menor de edad, intentó huir a pie tras desprenderse de la moto robada, pero finalmente fue alcanzado y reducido.

Intervino la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Número 47, a cargo del doctor Marcelo Solimine, Secretaría Única del doctor Aranda, y se dispuso que el menor sea trasladado a la sede policial, además del secuestro del rodado.