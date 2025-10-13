Una pantalla publicitaria cayó encima de una casa al costado de General Paz

pantalla publicitaria ciudadela

“Se mueve eh, se mueve, es un peligro. Así que estamos sacando todos los autos y los estamos llevando al galpón antes que se caiga. Terrible”, se lo escucha decir en otro video.

Video: así fue la caída de una pantalla a metros de la General Paz

Pese a las advertencias, la estructura terminó colapsando y la pantalla cayó desde varios metros hacia el vacío, impactando en el garaje de la vivienda. Afortunadamente, no se registraron víctimas por el hecho.

“Bueno, se cayó nomas, por suerte no pasó nada. Es terrible, hizo un ruido. Mirá cómo quedó. Pobre la casa del vecino. No pasó nada, nadie resultó herido”, expresó Fernando en un video que muestra cómo quedó la pantalla destrozada.

El testigo aseguró que el cartel oscilaba fuera de lo normal desde hacía varias semanas y que ya habían advertido sobre la peligrosidad que esto representaba: “Teníamos miedo por la casa, la agencia y la gente que pasaba por el lugar porque eso se podía venir abajo en cualquier momento, sin saber para dónde. Por suerte, cuando cae solo tuvo una pérdida económica y no hay que lamentar heridos”, expresó luego Fernando en diálogo con A24.