Una pantalla publicitaria cayó encima de una casa al costado de General Paz
Vecinos lograron grabar en varios videos cómo la estructura se movía y crujía minutos antes del colapso. Ocurrió a la altura de Ciudadela.
Una pantalla publicitaria cayó encima de una casa al costado de la avenida General Paz, a la altura de la localidad de Ciudadela. Toda la secuencia fue registrada en varios videos grabados por un vecino, que denunció que la estructura se movía y crujía minutos antes del colapso.
El hecho ocurrió el sábado por la mañana en avenida General Paz al 7700. Tal como se observa en los videos, la pantalla estaba instalada en la altura, sobre una estructura ubicada dentro de una vivienda.
Vecinos del lugar ya habían advertido que la pantalla se balanceaba y crujía constantemente, por lo que decidieron dar aviso a los bomberos y solicitar una grúa para retirarla.
Incluso, los dueños de una concesionaria lindera a la vivienda decidieron retirar los autos del lugar ante el temor de una inminente caída de la pantalla.
“Mirá cómo se mueve esto, está viniendo una grúa, en cualquier momento se cae”, relató Fernando, dueño de la concesionaria, quien llegó a grabar con su celular el movimiento constante de la pantalla. “Esperemos que no pase nada grave”, pronunció minutos antes del impresionante accidente.
“Se mueve eh, se mueve, es un peligro. Así que estamos sacando todos los autos y los estamos llevando al galpón antes que se caiga. Terrible”, se lo escucha decir en otro video.
Video: así fue la caída de una pantalla a metros de la General Paz
Pese a las advertencias, la estructura terminó colapsando y la pantalla cayó desde varios metros hacia el vacío, impactando en el garaje de la vivienda. Afortunadamente, no se registraron víctimas por el hecho.
“Bueno, se cayó nomas, por suerte no pasó nada. Es terrible, hizo un ruido. Mirá cómo quedó. Pobre la casa del vecino. No pasó nada, nadie resultó herido”, expresó Fernando en un video que muestra cómo quedó la pantalla destrozada.
El testigo aseguró que el cartel oscilaba fuera de lo normal desde hacía varias semanas y que ya habían advertido sobre la peligrosidad que esto representaba: “Teníamos miedo por la casa, la agencia y la gente que pasaba por el lugar porque eso se podía venir abajo en cualquier momento, sin saber para dónde. Por suerte, cuando cae solo tuvo una pérdida económica y no hay que lamentar heridos”, expresó luego Fernando en diálogo con A24.
