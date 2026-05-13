Se incendió una planta de Vicentin en Santa Fe y alertan por la presencia de material tóxico en la zona
El fuego se desató en el complejo industrial ubicado sobre la ruta A012, en el cordón industrial del Gran Rosario.
Un incendio de gran magnitud se desató durante las últimas horas de la noche del martes en la planta industrial de Vicentin ubicada en la localidad santafesina de Ricardone, lo que obligó a que varias dotaciones de bomberos se movilizaran para contener el siniestro.
El fuego obligó a evacuar a todo el personal y provocó el corte total de la ruta A012, mientras más de diez dotaciones de bomberos trabajaron para contener las llamas en el sector de extracción de la fábrica.
Según las primeras informaciones que trascendieron, el fuego se habría iniciado en una cinta transportadora situada en el área de extracción de la estructura. Aparentemente, se trataría de la misma área en donde se almacenan materiales inflamables. Esta característica complicó las tareas de control y elevó el nivel de riesgo para quienes trabajaron en el operativo de contención.
Ante la propagación del incendio, los Bomberos Voluntarios de Ricardone y localidades cercanas, junto al personal médico y de emergencias, participaron en el operativo. Asimismo, confirmaron que todas las personas que se encontraban trabajando en la fábrica fueron evacuadas preventivamente y permanecen sobre la ruta 12, fuera del alcance del fuego y la posible exposición a sustancias tóxicas.
Además, el tránsito fue interrumpidototalmente para facilitar el ingreso y la circulación de los equipos de emergencia.
De acuerdo con la información publicada por Aire de Santa Fe, el siniestro representó un gran desafío para los agentes que participaron de las tareas de extinción. Por este motivo, el operativo desplegado se mantuvo activo durante varias horas, mientras se intentaba evitar la expansión de las llamas hacia otros sectores de la instalación.
Frente al riesgo de que hubiera material tóxico en el aire, las autoridades recomendaron a los vecinos de Ricardone permanecer en sus casas, mantener cerradas puertas y ventanas, debido a la presencia de una densa nube de humo que se expandía desde la planta.
Horas después de que se concretara la evacuación de los empleados, el Directorio de Vicentin emitió un comunicado para confirmar que, pese a la magnitud del hecho, no se registraron víctimas ni lesionados. Asimismo, indicaron que el fuego fue detectado cerca de las 22:00 horas.
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