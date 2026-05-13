Cerró por la crisis económica y dejó un mensaje cargado de angustia: "Nos costó jugarnosla"
Agostina y su marido apostaron por su tienda física hace cuatro años, pero la caída del consumo y la crisis económica no les dieron tregua. Por dónde seguirán.
"Lo voy a decir de una porque me cuesta decirlo: Tienda Mamá Ahorro llega a su fin", anunció esta semana Agostina Nápoli a través del perfil de Instagram de su tienda, que es una mezcla de bazar y rincón de cosas lindas que durante cuatro años impulsó su negocio online y el físico.
"Vamos a estar liquidando todo al costo, así que aprovechen. Si pueden compartir este video se lo super agradecemos porque tenemos que dejar el local este mes así que tenemos que vender todo", anunció Agostina en el perfil de la tienda, pero cuidándose de agregar el personal, Mamá Ahorro, donde tiene más de un millón de seguidores.
"¿Qué pasó? Se podrán imaginar que estamos vendiendo poco", se sinceró la emprendedora mirando directo a cámara y con la cercanía de alguien que conoce a sus seguidores desde hace años.
"Estamos, porque el proyecto este es con mi marido, estamos pudiendo dedicarle poco tiempo. Seguramente fallamos en un montón de cosas, quizás cuando teníamos que hacer una cosa no la hicimos, nos costó jugarnosla...", reveló.
Argentina es un país que da revancha, pero la crisis económica actual ya dejó en la baja a comerciantes y emprendedores de rubros como el de la gastronomía o tiendas dedicadas al consumo minorista.
"Tengo acá una angustia que no les puedo decir. Obviamente se termina un proyecto muy lindo, muy deseado, al que le pusimos todo, pero bueno, no alcanzó", agregó Agostina mientras sobre su imagen aparecía la leyenda: "Nos costó tanto decidirnos a llevar adelante un proyecto tan propio y familiar que hoy nos cuesta mucho dejarlo ir, pero es lo mejor".
"Agradecemos a todos los que nos acompañaron en todos estos años", expresó la mujer al anunciar descuentos de más del 50% en su tienda online, con precios al costo hasta agotar el stock.
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