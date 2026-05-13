Cerró por la crisis económica y dejó un mensaje cargado de angustia: "Nos costó jugarnosla"

Argentina es un país que da revancha, pero la crisis económica actual ya dejó en la baja a comerciantes y emprendedores de rubros como el de la gastronomía o tiendas dedicadas al consumo minorista.

"Tengo acá una angustia que no les puedo decir. Obviamente se termina un proyecto muy lindo, muy deseado, al que le pusimos todo, pero bueno, no alcanzó", agregó Agostina mientras sobre su imagen aparecía la leyenda: "Nos costó tanto decidirnos a llevar adelante un proyecto tan propio y familiar que hoy nos cuesta mucho dejarlo ir, pero es lo mejor".

"Agradecemos a todos los que nos acompañaron en todos estos años", expresó la mujer al anunciar descuentos de más del 50% en su tienda online, con precios al costo hasta agotar el stock.