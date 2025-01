Se llevó a cabo la misa por Fernando Báez Sosa a cinco años de su asesinato

padres de fernando.jpg Madre y padre de Fernando Báez Sosa.

En declaraciones televisivas, dijo que en sus redes sociales escribió la convocatoria “en presente”, como si su hijo “estuviera vivo”. “Me costó, se me cayeron lágrimas, pero él me da la fuerza y sé que el mensaje le va a llegar”, sostuvo.

La mujer también agradeció a la prensa y a la gente porque “sin este acompañamiento, hubiese sido muy difícil… He tenido ganas de quedarme tirada y es por ustedes también que estoy de pie. Deseo que volvamos a encontrarnos con Fernando, que me espere con los brazos abiertos. No era su momento, que la gente valore la vida”, subrayó.

image.png

El caso que conmovió al país

El asesinato de Fernández Báez Sosa, ocurrido en la madrugada del 18 de enero de 2020 a la salida del boliche Le Brique de Villa Gesell, sacudió a un país entero horrorizado por la brutal paliza que le propinó un grupo de jóvenes rugbiers, hasta causarle la muerte.

Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi fueron hallados culpables del crimen como coautores y cumplen hoy con la sentencia de prisión perpetua en la cárcel de Melchor Romero.

Por otro lado, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi recibieron una condena de 15 años de cárcel por ser partícipes necesarios.

Las palabras de Máximo Thomsen desde la cárcel

maximo thomsen.jpg Máximo Thomsen, condenado a prisión perpetua.

Pocas horas antes de la misa, Máximo Thomsen habló a los medios desde la cárcel de Melchor Romero, donde lloró, recordó cómo planificaron el viaje con sus amigos y su rol durante el macabro asesinato de Báez Sosa a la salida del boliche Le Brique.

También habló de su víctima: “Rezo todas las noches por Fernando…” No obstante, calificó la violencia que supo ejercer contra otro joven como un “problema social” que todavía no se solucionó a pesar de la “condena ejemplar” que sufre junto a sus cómplices.

“Creo que lo que intentaron hacer con nosotros, como una condena ejemplar para que deje de haber violencia en los jóvenes y en la sociedad. No sirvió en lo más mínimo, porque sigue sucediendo y con más frecuencia y es algo que a uno lo lastima más, porque no se encuentra con ninguna solución a este problema social”, dijo.