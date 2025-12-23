Rescataron 23 perros hacinados en una vivienda de Saavedra que funcionaba como criadero ilegal

maltrato animal saavedra 4

Los veterinarios constataron que los animales estaban sucios, con fuerte olor a materia fecal, algunos con sarro dental, careciendo los mismos de plan sanitario vigente. Además, se verificó que el espacio no era apto: los animales, de gran porte, se encontraban en su mayoría de a dos en jaulas diminutas donde no podían ni caminar y pararse correctamente.

No contaban con la suficiente cantidad de agua y comida que se requiere para esta época del año y los depósitos de agua se encontraban sucios. Asimismo, los ambientes donde se encontraban encerrados los canes en jaulas estaban sin ventilación ni luz solar (con el fin de que estos no ladren), con gran cantidad de materia fecal en los mismos.

maltrato animal saavedra 3

La UFEMA dispuso el secuestro de la totalidad de los animales y jaulas, y se colocó un chip a cada uno de los seres sintientes con su correspondiente ID, para el correcto seguimiento de estos y se ordenó su traslado a distintas ONG especializadas en protección y defensa animal, donde los canes serán estabilizados y recibirán la atención veterinaria necesaria.

Finalmente, la DGCONTA dispuso la clausura del inmueble, al comprobar la actividad ilegal de criaderos en CABA -infracción a la Ley 14.346-, y se implantó una faja de clausura. Asimismo, se labraron actas contravencionales por omisión de recaudos en el cuidado de animales domésticos.

maltrato animal saavedra 2