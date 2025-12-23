Rescataron 23 perros hacinados en una vivienda de Saavedra que funcionaba como criadero ilegal
A partir de la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), a cargo de Blas Matías Michienzi, se realizó un allanamiento en una vivienda de la calle Pico al 4900, que funcionaba como criadero ilegal, donde se rescataron 23 perros de la raza Airedale Terrier.
El caso se inició a partir de una denuncia recibida por la UFEMA. Ante ello, el fiscal Michienzi delegó tareas investigativas en el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, que lograron determinar que en ese lugar se llevaba adelante la actividad de criadero ilegal, reuniendo una importante cantidad de pruebas que acreditaban la situación.
Ante el posible maltrato animal y la falta de cuidado respecto de los seres sintientes, el fiscal solicitó una orden de allanamiento, que fue otorgada por el juez Nicolas Repetto, a cargo del Juzgado PCyF 19, con el objeto de hacer cesar la situación de riesgo de los animales y desarticular la grave situación provocada por el hacinamiento de los mismos.
El operativo se realizó en forma conjunta con personal del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, la División Delitos Ambientales de la Policía de la Ciudad, la Dirección General de Control Ambiental, la División Perros de la misma fuerza, la Dirección General de Canes y Felinos Domésticos del GCBA, y médicos veterinarios.
En el allanamiento se comprobó la existencia de un criadero ilegal de perros Airedale Terrier, encontrándose 23 ejemplares en condiciones inadecuadas. Entre ellos, 5 cachorros de 3 meses aproximadamente, 14 hembras adultas y 9 machos jóvenes y adultos.
Los veterinarios constataron que los animales estaban sucios, con fuerte olor a materia fecal, algunos con sarro dental, careciendo los mismos de plan sanitario vigente. Además, se verificó que el espacio no era apto: los animales, de gran porte, se encontraban en su mayoría de a dos en jaulas diminutas donde no podían ni caminar y pararse correctamente.
No contaban con la suficiente cantidad de agua y comida que se requiere para esta época del año y los depósitos de agua se encontraban sucios. Asimismo, los ambientes donde se encontraban encerrados los canes en jaulas estaban sin ventilación ni luz solar (con el fin de que estos no ladren), con gran cantidad de materia fecal en los mismos.
La UFEMA dispuso el secuestro de la totalidad de los animales y jaulas, y se colocó un chip a cada uno de los seres sintientes con su correspondiente ID, para el correcto seguimiento de estos y se ordenó su traslado a distintas ONG especializadas en protección y defensa animal, donde los canes serán estabilizados y recibirán la atención veterinaria necesaria.
Finalmente, la DGCONTA dispuso la clausura del inmueble, al comprobar la actividad ilegal de criaderos en CABA -infracción a la Ley 14.346-, y se implantó una faja de clausura. Asimismo, se labraron actas contravencionales por omisión de recaudos en el cuidado de animales domésticos.
