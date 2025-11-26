Se va el calor y vuelven las lluvias al AMBA: qué día de esta semana se esperan fuertes tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y otros pronosticadores anticipan un fin de semana inestable. Todos los detalles.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) vive, por estas horas, jornadas con temperaturas que superan los 30 grados. Sin embargo, el calor extremo aún no ha llegado para quedarse. De hecho, tanto el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) como otros pronosticadores estiman que la llegada de lluvias este fin de semana traerá un marcado descenso de las térmicas.
En este sentido, el organismo lanzó el pronóstico de los próximos días, con el fin de anticipar a los ciudadanos lo que viene a nivel climático.
Cuándo llegan las lluvias al AMBA y cómo afectará en las temperaturas
De acuerdo al SMN, las lluvias aisladas llegarán en la mañana del sábado, mientras que hacia la tarde/noche habrá tormentas aisladas. El organismo nacional no anticipa precipitaciones en otro momento de la semana, aunque sí advierte por un marcado descenso en las temperaturas: tras los fatigantes 30 grados de mitad de semana, el inicio de la entrante tendrá una máxima que rondará los 22 grados.
En cambio, Meteored sí advierte por lluvias y tormentas que tendrán lugar desde el viernes y hasta el lunes inclusive, siendo la tarde del sábado y la del domingo los peores momentos en cuanto a caudal de agua. De este modo, se espera que el fin de semana esté pasado por agua, lo que obligará a porteños y bonaerenses a realizar planes bajo techo.
Recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó sus advertencias, con las siguientes recomendaciones en caso de precipitaciones:
- Evitá actividades al aire libre.
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
- Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
