Se va el frío y vuelve el calor a Buenos Aires: SMN anuncia una fuerte suba de temperaturas en el AMBA
En forma inesperada el frío se apoderó de la zona del AMBA pero el Servicio Meteorológico Nacional anuncia la vuelta del calor al AMBA.
Cuando nadie lo esperaba, la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense pasó del calor y temperaturas templadas a sufrir un frío casi polar, sobre todo por la mañana y la noche, con marcas térmicas mínimas en algunas zonas del AMBA que tocaron los 3 grados.
Pero ese frío extremo tiene fecha de vencimiento porque el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia que subirán las temperaturas en la Capital Federal y sus alrededores y pese a que se esperan algunos días frescos ya no habrá temperaturas tan bajas como las del inicio de esta semana.
Cuándo vuelve el calor al AMBA
Las temperaturas volverán a ser agradables en la Ciudad y el Conurbano desde este mismo miércoles 8 de octubre, ya sin el frío casi polar que se está viviendo en la jornada de hoy.
Desde este miércoles en el AMBA las temperaturas mínimas no bajarán de los dos dígitos y se ubicarán mañana y pasado en los 14 grados, con máximas altas.
Este jueves 9 de octubre ya hará calor en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires y la máxima llegará a los 27 grados, algo que se irá incrementando.
Lluvias y un día de frío
Pero lo bueno tendrá un pequeño impase porque en la noche del sábado y la madrugada se esperan lluvias y eso hará bajar fuerte la temperatura, con un domingo 12 de octubre otra vez fresco pero sin el frío polar de estos días.
Desde el lunes 13 de octubre las temperaturas se recuperarán y volverán a subir, para mantenerse en mínimas agradables y máximas calurosas en toda la zona del AMBA.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario