Se va el frío y vuelve el calor a Buenos Aires: SMN anuncia una fuerte suba de temperaturas en el AMBA

calor extremo telam 2.jpeg Calor extremo en la Ciudad de Buenos Aires.

Este jueves 9 de octubre ya hará calor en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires y la máxima llegará a los 27 grados, algo que se irá incrementando.

Lluvias y un día de frío

Pero lo bueno tendrá un pequeño impase porque en la noche del sábado y la madrugada se esperan lluvias y eso hará bajar fuerte la temperatura, con un domingo 12 de octubre otra vez fresco pero sin el frío polar de estos días.

lluvias bien Se esperan lluvias para la jornada de hoy.

Desde el lunes 13 de octubre las temperaturas se recuperarán y volverán a subir, para mantenerse en mínimas agradables y máximas calurosas en toda la zona del AMBA.