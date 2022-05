Se filtran más chats de Sebastián Villa con su denunciante

"Eso es en la nalga?", le pregunta Villa tras ver las fotos, a lo que la joven responde: "Me duele todo el cuerpo, sabes".

"Veámonos y hablamos. Los dos. Yo no me acuerdo de eso", le propuso Villa y remató con la frase "estoy sorprendido" y luego un emoji de una carita de sorpresa. Ante la propuesta, la denunciante le respondió: "Te tengo miedo, no quiero".

Estos no son los únicos chats que están incorporados al expediente y fueron recuperados gracias a capturas de pantallas y reenvío de imágenes que la víctima hizo a una amiga, ya que el contenido de su teléfono, según la denuncia original, fue borrado por un allegado de Villa con el que la joven se encontró días más tarde y que le dio 5.000 dólares para que no hiciera la denuncia, dinero que luego devolvió.