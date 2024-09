Según Harvard, el amor vuelve mejores personas a las parejas

Los detalles sobre el estudio de Harvard que asegura que estar enamorado despierta empatía y generosidad

Uno de los aspectos más fascinantes del estudio de Harvard es que muestra cómo el enamoramiento activa las mismas áreas cerebrales que se encienden ante estímulos placenteros, como el comer o recibir un premio. Este proceso está íntimamente relacionado con la capacidad de las personas para ser más empáticas, generosas y consideradas en sus relaciones. La oxitocina, también conocida como la "hormona del amor", es responsable de crear este vínculo emocional que nos impulsa a cuidar y preocuparnos por los demás.

El impacto del enamoramiento no se limita a las relaciones románticas. Según los investigadores, las personas enamoradas tienden a ser más amables y a preocuparse más por el bienestar de sus amigos, familiares e incluso desconocidos, lo que refuerza la idea de que el amor puede ser una fuerza transformadora en la sociedad.

La receta para ser una mejor persona

¿Querés saber cómo el amor puede hacerte más considerado y generoso? Un estudio realizado por la Universidad de California, Berkeley, reveló que las personas enamoradas experimentan un aumento significativo en los comportamientos prosociales, como el altruismo. Esto significa que el amor puede motivarnos a actuar de forma más compasiva y mejorar nuestras relaciones con los demás.

El estudio también señala que las personas enamoradas muestran una mayor disposición a perdonar y a resolver conflictos de manera pacífica. Así, el amor no solo transforma a nivel individual, sino que también puede contribuir a crear entornos más armoniosos en los que las relaciones prosperen y las diferencias se resuelvan con empatía.

También hay consecuencias negativas por estar enamorados

Sin embargo, no todo es positivo. La misma intensidad que hace que el amor sea una experiencia tan transformadora puede traer efectos negativos, como la dependencia emocional y los celos. Según el Journal of Social and Personal Relationships, el amor apasionado puede disminuir la autonomía de las personas, lo que puede llevar a problemas en las relaciones.

Además, idealizar a la pareja durante las primeras etapas de una relación puede generar expectativas poco realistas. Un estudio de la Universidad de Toronto indica que, con el tiempo, esta idealización excesiva puede conducir a conflictos y desilusiones, ya que la realidad de la relación se vuelve más clara. Por lo tanto, aunque el amor tiene el potencial de hacernos mejores personas, también es importante manejar las expectativas para evitar posibles problemas a largo plazo.