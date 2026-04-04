Alerta por tormentas para el domingo de Pascuas: Buenos Aires y otras 10 provincias tendrán lluvias
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió sendas alertas por tormentas para diez provincias argentinas. Una por una, todas las zonas afectadas.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas meteorológicas para varias provincias, en todos los casos por tormentas intensas que pueden afectar el normal desenvolvimiento de las actividades planificadas para este Domingo de Pascuas.
Buenos Aires, La Pampa, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, San Luis y Catamarca sufrirán durante la mayor parte de la jornada festiva copiosas precipitaciones, según se detalla a continuación.
Provincia por provincia, las alertas meteorológicas
Buenos Aires
Distritos bonaerenses como Trenque Lauquen, Pellegrini, Tres Lomas, Saliqueló, Guaminí, Carhué y Daireaux están bajo alerta amarilla por tormentas intensas, lo que implica “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, alertó el organismo oficial.
La Pampa
En idéntica situación se encuentran las zonas pampeanas de Eduardo Castex, Quemú Quemú, Catriló, Toay, Macachín, General Acha, Guatraché y la capital provincial Santa Rosa.
Santa Fe
El sur de la “bota” santafesina también está bajo alerta amarilla por tormentas, incluida Rosario, así como la vasta región del Norte provincial. En cuanto a la región central, incluida la ciudad de Santa Fe, tiene alerta naranja, lo que implica “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.
Entre Ríos
Para los municipios entrerrianos de Paraná, Diamante, Nogoyá, Villaguay y La Paz también rige alerta naranja por tormentas, con el resto de la provincia mesopotánica con color amarillo por la misma razón.
Corrientes
En cuanto al territorio correntino, los distritos bajo alerta amarilla por tormentas durante el domingo son Esquina, Goya, Santa Lucía y Bella Vista.
Tucumán
La mayor parte de Tucumán, con excepción de una franja en el extremo Oeste, está bajo alerta amarilla por tormentas, incluida San Miguel.
Santiago del Estero
Todo el territorio de Santiago del Estero está bajo alerta amarilla por tormentas, de acuerdo al sistema de alertas del SMN.
Catamarca
Igual fenómeno se espera para este domingo en el extremo Este catamarqueño, incluida su ciudad capital San Fernando del Valle, donde se producirán copiosas precipitaciones.
Córdoba
En territorio cordobés están bajo alerta amarilla por tormentas el extremo Este (partes de Cruz del Eje, San Carlos Minas, Salsacate, Cura Brochero y Villa Dolores), el extremo Norte (San Francisco del Chañar, Villa de María, Deán Funes, Villa Tulumba) y su región Oeste (San Francisco, Villa Maria, Bell Ville y Marcos Juárez).
San Luis
Finalmente, para San Luis hay alerta amarilla también por tormentas en los municipios de Junín, Chacabuco y gran parte de Libertador General San Martín.
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