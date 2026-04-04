Alerta por tormentas para el domingo de Pascuas: Buenos Aires y otras 10 provincias tendrán lluvias

Entre Ríos

Para los municipios entrerrianos de Paraná, Diamante, Nogoyá, Villaguay y La Paz también rige alerta naranja por tormentas, con el resto de la provincia mesopotánica con color amarillo por la misma razón.

Corrientes

En cuanto al territorio correntino, los distritos bajo alerta amarilla por tormentas durante el domingo son Esquina, Goya, Santa Lucía y Bella Vista.

mapa alertas pascuas Mapa de alertas meteorológicas para este Domingo de Pascuas.

Tucumán

La mayor parte de Tucumán, con excepción de una franja en el extremo Oeste, está bajo alerta amarilla por tormentas, incluida San Miguel.

Santiago del Estero

Todo el territorio de Santiago del Estero está bajo alerta amarilla por tormentas, de acuerdo al sistema de alertas del SMN.

Catamarca

Igual fenómeno se espera para este domingo en el extremo Este catamarqueño, incluida su ciudad capital San Fernando del Valle, donde se producirán copiosas precipitaciones.

Córdoba

En territorio cordobés están bajo alerta amarilla por tormentas el extremo Este (partes de Cruz del Eje, San Carlos Minas, Salsacate, Cura Brochero y Villa Dolores), el extremo Norte (San Francisco del Chañar, Villa de María, Deán Funes, Villa Tulumba) y su región Oeste (San Francisco, Villa Maria, Bell Ville y Marcos Juárez).

San Luis

Finalmente, para San Luis hay alerta amarilla también por tormentas en los municipios de Junín, Chacabuco y gran parte de Libertador General San Martín.