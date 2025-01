Según Harvard, esta es la mejor manera de transmitir buena energía

La mejor manera de transmitir buena energía a otras personas

Harvard señala que la curiosidad genuina es una herramienta poderosa para construir lazos significativos. Mostrar interés real por las emociones y experiencias de los demás no solo fomenta la empatía, sino que también refuerza las relaciones. Según Waldinger, aunque no podemos controlar cómo los demás se comprometen con nosotros, sí podemos elegir cómo nos involucramos con ellos. La clave está en ofrecer apoyo incondicional, incluso cuando no lo recibimos.

Por otro lado, el impacto de transmitir buena energía no es solo emocional, sino también físico. Daniel Lumera, experto en el estudio de la felicidad, asegura que los gestos de amabilidad generan una reacción química en el cuerpo. Liberar endorfinas, reducir la inflamación y disminuir el estrés son algunos de los beneficios que obtenemos al practicar la gentileza. En palabras de Lumera, "la amabilidad actúa como una poderosa bomba química que mejora el bienestar".

Consejos de Harvard para mantener una buena energía

La Escuela de Salud Pública de Harvard comparte algunas recomendaciones para mantener niveles óptimos de energía física y mental:

Realizá ejercicio regularmente.

Dormí lo suficiente para descansar bien.

Gestioná el estrés con actividades como yoga o meditación.

con actividades como yoga o meditación. Evitá alimentos ultraprocesados y azúcares refinados.

y azúcares refinados. Mantenete hidratado durante todo el día.

durante todo el día. No fumes y reducí el consumo de alcohol.

Incorporar estas prácticas no solo te ayudará a transmitir buena energía, sino que también mejorará tu bienestar general. Recordá que pequeñas acciones pueden generar grandes cambios tanto en tu vida como en la de los demás.