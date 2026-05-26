Neuquén: un bebé nació con cocaína en sangre y acusan a sus padres de haberlo abandonado en el hospital

A su vez, desde el Ministerio de Salud confirmaron que el bebé se encuentra en buen estado general y bajo seguimiento permanente del personal médico.

Una amiga de la familia habló de lo sucedido y contó que inició una campaña para recaudar fondos y donaciones de elementos de primera necesidad para el bebé. “Yo solo soy allegada al bebé por un familiar. A él lo abandonaron apenas nació y en el hospital lo pusieron con protocolo”, dijo en diálogo con LM Neuquén.

Según reveló, los familiares del nene saben que la pareja tiene problemas de adicciones y lamentó: “Le encontraron cocaína en sangre (al bebé)”. “El hospital se comunicó con la tía, que es mi amiga, para ver si ella se iba a hacer cargo. Ella y su mamá decidieron que se iban a hacer cargo y por eso inicié una colecta para ayudarlas y ayudar al bebé”, explicó.

La joven reveló que el menor presenta síntomas compatibles con abstinencia neonatal y permanece bajo constante cuidado del personal del hospital. Ahora, buscan determinar si la exposición a las sustancias durante el embarazo le puede generar alguna otra complicación.

Por su parte, desde el Ministerio de Salud confirmaron que el pequeño se encuentra en buen estado general y bajo seguimiento permanente del personal médico. En tanto, la joven que habló con la prensa dijo que el menor presenta síntomas compatibles con abstinencia neonatal y los médicos buscan determinar si la exposición a los estupefacientes durante el embarazo le puede generar alguna otra complicación.

“Aún no hay fecha para que le den el alta, mañana iban a estar los resultados de los últimos estudios que le hicieron. Yo hablé con mi amiga y me comprometí a ayudarla y conseguir donaciones para aportar”, agregó.

La tía del bebé, una de las dos mujeres que pidieron hacerse cargo, tiene 27 años y cuenta con trabajo, al igual que la abuela y, según contó la mujer, ésta no es la primera vez que el padre del bebé abandona a su hijo.

"La mamá lo tuvo y el primer día lo dejó con su papá, el hospital se comunicó con mi amiga. Ella estaba con miedo por no poder hacerse cargo pero su abuela también está dispuesta, así que ambas esperan respuestas de la Justicia", aseguró.

La joven inició una colecta para colaborar con la abuela y la tía paterna. A través de las redes sociales apeló a la solidaridad del pueblo neuquino para recaudar elementos de primera necesidad para el nene.

Según detalló, reciben pañales talle recién nacido y pequeño, leche de fórmula, ropa de abrigo, bodys, ranitas, medias, gorros y otros elementos básicos para el cuidado del menor. Además, necesitan una cuna y un cochecito.