El secretario de Seguridad de Pinamar dice que "es imposible" parar el descontrol de la frontera

Pero lo que sucedió hace pocas horas no se trata de un caso aislado sino que es algo que se repite todos los años en el territorio de Martín Yeza. Ante los cuestionamientos por la falta de control Ventoso brindó una insólita respuesta: "La campaña que se hace diariamente, que incluye los controles, el vallado y la cartelería, no alcanzan a contener el volumen de gente que decide salir a hacer estas locuras. Es imposible. O va el Ejército o se hace un despliegue policial donde en vez de cuidar a los ciudadanos de la delincuencia tenemos que salir a ver que la gente no se mate corriendo picadas ilegales”.

En su cataratas de comentario inoportunos, el encargado de la seguridad de Pinamar apuntó contra la víctima señalando que “estaba con signos de haber consumido alcohol y marihuana” lo que explicaría su presencia en medio de la picada de 4x4.

“Por eso hizo esta locura, pero todo en un contexto de ilegalidad. La verdad es que es algo muy preocupante porque la gente no entiende que no se matan más seguido de milagro y es imposible poner un policía por vehículo”, remarcó.